Kako navode, prijavu je policiji istog dana podnijela supruga osumnjičenog, odnosno majka djeteta, nakon čega su policijski službenici odmah reagovali i lišili ga slobode.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Hercegnovska policija uhapsila je državljanina Bosne i Hercegovine BiH sa boravkom u Herceg Novom zbog sumnje da je na štetu svog maloljetnog sina počinio krivična djela nedozvoljene polne radnje u vezi sa krivičnim djelom obljuba sa djetetom mlađim od 14 godina. Osumnjičeni jeuhapšen istog dana kada ga je prijavila supruga, a trenutno se nalazi u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS).

Iz Uprave policije saopštili su da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi 17. jula, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, uhapsili punoljetnog muškarca zbog sumnje da je izvršio navedena krivična djela na štetu svog maloljetnog sina.

Kako navode, prijavu je policiji istog dana podnijela supruga osumnjičenog, odnosno majka djeteta, nakon čega su policijski službenici odmah reagovali i lišili ga slobode.

„Kriminalistička obrada upućuje na sumnju da je otac djeteta navedena krivična djela izvršio u njihovom stanu u Herceg Novom“, saopšteno je iz Uprave policije.

Osumnjičeni je dan kasnije, uz krivičnu prijavu, priveden državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji mu je odredio zadržavanje do 72 sata. Nakon saslušanja, sudija za istragu Višeg suda u Podgorici odredio mu je pritvor do 30 dana, nakon čega je sproveden u UIKS Spuž, gdje se i dalje nalazi.

Iz policije su istakli da je djetetu odmah nakon prijave pružena potrebna stručna pomoć i podrška, te da se ono trenutno nalazi sa majkom.

Objašnjavajući zbog čega se do sada nijesu oglašavali, iz Uprave policije navode da je razlog zaštita identiteta i integriteta djeteta, kao i sprečavanje njegove sekundarne viktimizacije.

„Na ogromno interesovanje medija, ovim potvrđujemo da se događaj desio, kako bi javnost znala da je osumnjičeno lice Policija pronašla i lišila ga slobode istog dana. Ujedno koristimo priliku da uputimo apel medijima da se prilikom izvještavanja o ovom i sličnim događajima drže najviših etičkih i profesionalnih standarda u zaštiti prava djece i maloljetnika, te da ne objavljuju bilo koji detalj koji eventualno nezvanično posjeduju iz drugih izvora, a koji bi mogao da ukaže na identitet žrtve“, poručili su iz Uprave policije.