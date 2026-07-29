Uprava policije osuđuje svaki oblik ugrožavanja bezbjednosti građana i policajaca i poručuje da će nastaviti odlučne aktivnosti na otkrivanju teških krivičnih djela i procesuiranju njihovih izvršilaca.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Policija je u Podgorici uhapsila V.S. (27) zbog sumnje da je 25. jula oko 2.50 časova ujutro ispalio pet hitaca u pravcu porodične kuće policajca M.E, saopšteno je iz Uprave policije.

“Nakon sprovedene kriminalističke obrade, a po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, lišen je slobode V.S. (27), zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija”, piše u saopštenju.

Uprava policije osuđuje svaki oblik ugrožavanja bezbjednosti građana i policajaca i poručuje da će nastaviti odlučne aktivnosti na otkrivanju teških krivičnih djela i procesuiranju njihovih izvršilaca.

“U saradnji sa nadležnim tužilaštvom, policijski službenici će preduzeti sve zakonom propisane mjere i radnje radi zaštite lične i imovinske sigurnosti građana, kao i stvaranja uslova da policijski službenici svoje poslove i zadatke obavljaju sigurno, profesionalno i nesmetano”, poručili su iz UP.