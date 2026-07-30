Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni je 15. jula 2026. godine u porodičnoj kući u Podgorici fizički napao svoju vanbračnu suprugu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata V.I. zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, saopšteno je iz te institucije, prenosi CdM.

Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni je 15. jula 2026. godine u porodičnoj kući u Podgorici fizički napao svoju vanbračnu suprugu.

“Osumnjičeni je dana 15. jula 2026. godine, u porodičnoj kući u Podgorici, vanbračnu suprugu gurao rukama i zadao joj udarce nogom, nanijevši joj lake tjelesne povrede”, navodi se u saopštenju Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici.

Iz tužilaštva su kazali da je V.I. određeno zadržavanje u trajanju do 72 sata zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.