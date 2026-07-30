Vasilisa Nurković, udovica ubijenog pripadnika "škaljarskog klana" Zijada Nurkovića, organizovala je raskošnu proslavu prvog rođendana ćerke Talije.

Izvor: Instagram printscreen

Vasilisa Nurković, udovica ubijenog pripadnika "škaljarskog klana" Zijada Nurkovića, priredila je gala proslavu povodom prvog rođendana svoje najmlađe ćerke Talije

Ipak, pravu buru u javnosti nije pokrenula sama proslava, već saznanje ko je otac djevojčice. Riječ je o odbeglom "škaljarcu" Stefanu Jankoviću, koji je bio vjenčani i porodični kum njoj i njenom pokojnom suprugu.

Iako je u krugu najbližih organizovala raskošnu žurku i vatromet, Vasilisa je pažljivo krila ko je otac djeteta. Ipak, ispostavilo se da njihova tajna romansa traje već punih pet godina, a Janković je zbog veze sa udovicom svog kuma navodno napustio suprugu i porodicu.

Ko je Stefan Janković?

Stefan Janković, zvani Jarić, dobro je poznat organima reda i nalazi se u bekstvu, zbog čega je za njim raspisana i zvanična poternica.

On se sumnjiči da je u avgustu 2016. godine u Baru likvidirao Božidara Tomaševića, a detalji ove akcije kasnije su isplivali u presretnutoj "Skaj" komunikaciji između pripadnika kriminalnih klanova. Viši sud u Podgorici odredio mu je pritvor i naložio suđenje u odsustvu.

Podsjetimo, Vasilisa iz braka sa tragično nastradalim Zijadom Nurkovićem ima dvije ćerke. Zijad Nurković likvidiran je u aprilu 2019. godine u blizini Malage u Španiji, kada je napadač pucao na njega naočigled njegove tada trudne supruge Vasilise i njihove dvogodišnje ćerke.

Zijad Nurković je sa teškim povredama glave prebačen u bolnicu, međutim, ubrzo je preminuo. Trudna supruga i ćerka prošle su bez povreda.

"Nepoznati napadač mu je prišao dok je bio sa porodicom u automobilu i izrešetao ga naočigled trudne supruge Vasilise i male ćerke. Zijad Nurković je sa teškim povredama glave prebačen u bolnicu, međutim, ubrzo je preminuo. Trudna supruga i ćerka prošle su bez povreda", naveo je izvor tada.

Od tog dana, pa sve do danas, Vasilisa svaku godišnjicu obilježava fotografijama i stihovima koji su posveženi njenom ubijenom Zijadu. Slike i poruke objavljuje na svom "Instagram" profilu.

"Koliko sam se njemu radovala mislim da više nikome neću. Koliko sam njega željno iščekivala mislim da nikoga više neću. Svi trenuci čekanja njega duboko su ostali urezani tu negdje u mojoj glavi. Želja da nikada ne ode. On je dolazio i odlazio. Svaki put kad bi došao plašila sam se onog trenutka kad bi trebalo da ode, kao da više neće doći nikada. Pomisao da sutra neće biti tu, budio je u meni osjećaj neopisivog straha. On je bio dio mene. To sam shvatila kada više nije bio tu. Volimo te Z", napisala je ona na godišnjicu njegove smrti.

Pored fotografija koje su posvećene ubijenom suprugu, ona objavljuje stajlinge i modne trendove koje djevojke prate i ugledaju se na nju. Ima više hiljada pratilaca na "Instagramu" i veoma je popularna.

Podsjetimo, rat kavačkog i škaljarskog klana počeo je 2014. godine kada je iz jednog stana u Valensiji nestao tovar od 200 kilograma kokaina. Do tada jedinstveni klan iz Kotora se pocepao na dva i do sada je u ratu ubijeno preko 60 ljudi.

Najjači udarac klanovima zadat je 2021. godine kada je uhapšen ogranak kavačkog klana u Beogradu, koji su kako se sumnja predvodili Veljko Belivuk i Marko Miljković.