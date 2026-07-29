Više javno tužilaštvo u Beogradu traži maksimalne kazne za Kecmanoviće zbog propusta koji su doveli do masakra u OŠ "Vladislav Ribnikar".

Izvor: Youtube/doctor's office/Printscreen/MONDO/Stefan Stojanović/Twitter/printscreen

Više javno tužilaštvo u Beogradu uložilo je žalbu na presudu Višeg suda kojom su Vladimir i Miljana Kecmanović osuđeni zbog propusta koji su prethodili masakru u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", tražeći da im budu izrečene maksimalne kazne predviđene zakonom.

Tužilaštvo smatra da u ovom slučaju ne postoje olakšavajuće okolnosti, imajući u vidu da je njihov maloljetni sin 3. maja 2023. godine ubio deset osoba, među kojima devetoro djece, i ranio još šestoro ljudi.

Žalbom je predloženo da Apelacioni sud Vladimiru izrekne jedinstvenu kaznu od 14 godina i 11 mjeseci zatvora, umjesto dosuđenih 14 godina i šest mjeseci, dok bi Miljana umjesto dvije godine i 11 mjeseci bila osuđena na tri godine zatvora.

Kako navodi VJT, prvostepeni sud je pravilno utvrdio činjenice i krivicu optuženih, ali je pogrešio prilikom odmjeravanja kazni jer je neopravdano uzeo u obzir olakšavajuće okolnosti.

Vidi opis Uložena žalba na presudu Kecmanovićima: Oglasilo se Više javno tužilaštvo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 18 18 / 18 AD

Tužilaštvo ističe da zanimanje Vladimira K. i činjenica da je otac dvoje djece ne mogu biti olakšavajuće okolnosti, imajući u vidu da je sina vodio u streljanu, učio ga rukovanju oružjem i u stanu držao veliki broj komada oružja, što je, prema stavu tužilaštva, omogućilo izvršenje zločina.

Dodaje se i da Vladimir tokom postupka nije pokazao kajanje niti empatiju prema porodicama žrtava, već je negirao odgovornost i tvrdio da je rukovanje oružjem za njegovog sina predstavljalo bezazlen hobi.

Kada je riječ o Miljani, VJT smatra da ni kod nje ne postoje olakšavajuće okolnosti, navodeći da je tokom postupka negirala krivicu, pokazivala ravnodušnost prema porodicama stradalih i zanemarivala emocionalne potrebe djeteta, dok je svjesno dopuštala da ga suprug obučava rukovanju vatrenim oružjem.

Zbog svega navedenog, tužilaštvo smatra da samo izricanje maksimalnih kazni može ispuniti svrhu kažnjavanja i predlaže da Apelacioni sud preinači prvostepenu presudu.

Osuđeni na zatvorske kazne

Podsjetimo, Vladimir je osuđen na 14 godina i šest mjeseci zatvora, a Miljana Kecmanović na dvije godine i 11 mjeseci zatvora.

Masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar", od prvog hica koji je ispalio u čuvara Dragana, do trenutka kada je izašao kroz prozor trajao je 2 minuta i 1 sekundu.

Od 66 ispaljenih hitaca, žrtve je pogodio sa 75 odsto. Utvrđeno je vještačenjem da je postojala velika brzina pucanja što je prouzrokovalo greške u okidanju.

Dječak ubica je ispričao da je dvije ili tri nedelje prije masakra odlučio i planirao to da uradi. On je za radnim stolom napisao spisak sa imenima djece i napravio skicu škole. To je bio njegov prvi korak u planiranju. To je čuvao u fioci stola.

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Na izricanju presude otkriveno je da je samo 2 minuta prije nego što je dječak ubica kročio u hol škole njemu majka poslala poruku.

(Blic/MONDO)