Maja Marinković zbog fizičkog nasilja izlazi iz rijalitija bez honorara

Izvor: Pink printscreen

Učesnica "Elite 9" Maja Marinković kažnjena je oduzimanjem šestomjesečnog honorara.

Maja je tokom rasprave sa Urošem Stanićem prekršila jedno od najstrožih pravila života u rijalitiju, zbog čega je produkcija odmah reagovala.

Sve je počelo zbog gumene igračke za bazen oko koje je izbila rasprava. Maja Marinković nije željela da dozvoli da bilo ko dira predmet koji je koristila, dok je Uroš pokušavao da joj objasni svoj stav, nakon čega je situacija izmakla kontroli.

Vidi opis Maja Marinković izlazi iz Elite bez dinara: Tukla Uroša Stanića, zbog brutalnog okršaja usledila žestoka kazna Maja Marinković bije Uroša u Eliti Maja Marinković bije Uroša u Eliti Maja Marinković bije Uroša u Eliti Maja Marinković bije Uroša u Eliti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink/PrintScreen Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Pink/PrintScreen Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Pink/PrintScreen Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Pink/PrintScreen Br. slika: 4 4 / 4

Nakon što je udarila Stanića pred brojnim učesnicima, stigla je i zvanična kazna. Odlukom produkcije Maji će biti oduzet šetomjsečni honorar.

Pogledajte snimak incidenta:



Ovo je jedna od najstrožih novčanih kazni koje učesnici mogu da dobiju tokom boravka u rijalitiju, a produkcija je još jednom pokazala da neće tolerisati fizičke obračune bez obzira na okolnosti koje su im prethodile.

Maja je već jednom kažnjena oduzimanjem tromjesečnog honorara u "Eliti 9".