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Nju apsolutno niko nije očekivao na koncertu Jakova: Legendarna pjevačica zanemela kada je izašla na binu

Nju apsolutno niko nije očekivao na koncertu Jakova: Legendarna pjevačica zanemela kada je izašla na binu

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
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Na drugom koncertu u Areni Zagreb, Jakov Jozinović izveo je hit sa Josipom Lisac.

Nju apsolutno niko nije očekivao na koncertu Jakova Izvor: MONDO

Mladi muzičar Jakov Jozinović održao je i svoj drugi uzastopni koncert u ispunjenoj Areni Zagreb. Nakon što je prve večeri priredio iznenađenje sa Aleksandrom Prijović, Jozinović je druge sezone pred zagrebačku publiku izveo muzičku legendu Josipu Lisac.

Pogledajte kako je Jakov izgledao na koncertu u Sava centru:

Umjetnica bila je specijalna gošća večeri, a njen izlazak na scenu ispraćen je višeminutnim ovacijama. Josipa Lisac nije krila iskreno oduševljenje kada je ugledala punu dvoranu i sjajnu atmosferu koju je publika priredila.

Njih dvoje su zapjevali čuveni hit "O jednoj mladosti".

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Nju niko nije ocekivao: Jakov ugostio Josicu Lisac, ona ostala bez teksta kad se popela na binu
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Podsjetimo, Jakov Jozinović je na svom prvom solističkom koncertu u Areni održao izuzetno emotivan govor, kada je sa suzama u očima zahvalio publici na podršci i istakao da mu se ispunio dečački san.

"Hvala vam, ljudi. Hvala vam što ste sa mojih 20 godina ispunili moj najveći san. Stvarno nisam imao mnogo želja. Ovo je bila jedina želja i sada kad se ostvarila, šta da vam kažem."

"Hvala vam za svaku kupljenu kartu, za svako verovanje da ću jednog dana i ja izbaciti album. Hvala vam za svaki dolazak" rekao je Jakov kroz suze.

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"Nisam imao puno zelja u zivotu, dolazim iz malog mesta": Jakov Jozinovic prica i place, rasuo se na komade
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

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Tagovi

Jakov Jozinović Josipa Lisac arena zagreb

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