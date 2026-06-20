Jakov otvorio dušu pred koncert i pokazao šta ga drži na nogama: Ovako se spremao pred spektakl u Zagrebu

Nekoliko sati prije izlaska na binu, Jakov Jozinović podijelio je poruku koja je dirnula njegove pratioce.

Izvor: Instagram printscreen/jakov.jozinovic

Mlada muzička senzacija Jakov Jozinović još jednom je pokazao da uspjeh na sceni za njega nije jedina važna stvar. Uoči velikog nastupa u Zagrebu, sa svojim pratiocima podijelio je trenutak lične inspiracije i poruku koja otkriva koliko je vjera važan dio njegovog života.

Dok su fanovi s nestrpljenjem čekali koncert, Jakov je na Instagramu objavio odlomak iz duhovne literature koji govori o povjerenju i oslanjanju na Boga u teškim trenucima. Posebnu pažnju privukle su riječi:

„Iako ti je strah stalno za vratom, ne može ti nauditi dokle god se držiš uz mene.“

I dok Jakov ne prestaje da niže uspjeh za uspjehom, a nedavno je objavio i svoj album prvenac, njegova poruka izazvala je brojne reakcije pratilaca koji su istakli da ih je ohrabrila i podsjetila koliko je važno pronaći unutrašnji mir u vremenu kada su stres i neizvjesnost dio svakodnevice.

Iako pripada mlađoj generaciji izvođača, Jakov ne krije da mu duhovnost pomaže da ostane prizemljen uprkos sve većoj popularnosti i izazovima koje ona nosi.

Njegov stav javno je podržala i ćerka Miše Kovača, poručivši:

„Neka se drži Hrista i vjere.“

Jakov je danas jedna od najvećih mladih muzičkih zvijezda u regionu, a njegovi pratioci rado se prisjećaju i perioda kada je tek sanjao o slavi i velikoj karijeri.