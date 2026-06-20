Jakov otvorio dušu pred koncert i pokazao šta ga drži na nogama: Ovako se spremao pred spektakl u Zagrebu

Nekoliko sati prije izlaska na binu, Jakov Jozinović podijelio je poruku koja je dirnula njegove pratioce.
Mlada muzička senzacija Jakov Jozinović još jednom je pokazao da uspjeh na sceni za njega nije jedina važna stvar. Uoči velikog nastupa u Zagrebu, sa svojim pratiocima podijelio je trenutak lične inspiracije i poruku koja otkriva koliko je vjera važan dio njegovog života.
Dok su fanovi s nestrpljenjem čekali koncert, Jakov je na Instagramu objavio odlomak iz duhovne literature koji govori o povjerenju i oslanjanju na Boga u teškim trenucima. Posebnu pažnju privukle su riječi:
„Iako ti je strah stalno za vratom, ne može ti nauditi dokle god se držiš uz mene.“
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I dok Jakov ne prestaje da niže uspjeh za uspjehom, a nedavno je objavio i svoj album prvenac, njegova poruka izazvala je brojne reakcije pratilaca koji su istakli da ih je ohrabrila i podsjetila koliko je važno pronaći unutrašnji mir u vremenu kada su stres i neizvjesnost dio svakodnevice.
Iako pripada mlađoj generaciji izvođača, Jakov ne krije da mu duhovnost pomaže da ostane prizemljen uprkos sve većoj popularnosti i izazovima koje ona nosi.
Njegov stav javno je podržala i ćerka Miše Kovača, poručivši:
„Neka se drži Hrista i vjere.“
Jakov je danas jedna od najvećih mladih muzičkih zvijezda u regionu, a njegovi pratioci rado se prisjećaju i perioda kada je tek sanjao o slavi i velikoj karijeri.
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