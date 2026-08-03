Državljaninu Turske K. E. (24) određen je pritvor do 30 dana zbog sumnje da je u Beogradu ubio rusku državljanku Ljudmilu Turkovu Konstantinovnu (28), a potom njeno tijelo u koferu bacio u kanal Vizelj u Padinskoj Skeli.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Društvene mreže/printscreen

Mladen Mijatović izjavio je da je ključni pomak u istrazi bilo brzo hapšenje osumnjičenog turskog državljanina na Aerodromu "Nikola Tesla", gdje je pokušao da pobjegne iz Srbije, kao i pronalazak tijela ubijene Ljudmile Turkove Konstantinovne u koferu u kanalu Vizelj, zahvaljujući službenom policijskom psu.

Državljaninu Turske K. E. (24) određen je pritvor do 30 dana zbog sumnje da je u Beogradu ubio dvadesetosmogodišnju rusku državljanku Ljudmilu Turkovu Konstantinovnu, a potom njeno tijelo sakrio u kofer i bacio u kanal Vizelj u Padinskoj skeli. Osumnjičeni je uhapšen na Aerodromu "Nikola Tesla" neposredno prije nego što je pokušao da se ukrca na let za Istanbul, dok je tijelo žrtve pronađeno zahvaljujući službenom policijskom psu.

Reporter Kurir televizije uključio se iz Padinske skele, sa mjesta gdje je pronađeno tijelo ubijene Ruskinje, i podsjetio na hronologiju zločina.

"Ja se ovoga jutra nalazim u Padinskoj skeli, tačno na kanalu Vizelj, gdje je pronađeno tijelo ruske državljanke. Policija je upravo ovdje pronašla kofer i tijelo u njemu, a prema poslednjim informacijama koje imamo, turski državljanin K. E. (24) uhapšen je i određen mu je pritvor do 30 dana. On je negirao krivicu", rekao je on.

Podsjetio je da su sigurnosne kamere 26. jula u ranim jutarnjim satima zabilježile Ljudmilu i osumnjičenog kako zajedno ulaze u stan koji je K. E. iznajmljivao u beogradskom naselju Borča.

"Nakon samo 85 minuta isti muškarac iz stana izlazi noseći veliki kofer. Prema informacijama kojima raspolažemo, sumnja se da je u stanu, koristeći garderobu, ugušio rusku državljanku, a zatim njeno tijelo spakovao u kofer, dovezao ga do Padinske skele i bacio u kanal Vizelj kako bi prikrio tragove zločina", naveo je reporter Kurir televizije.

Ključni dokaz u postupku protiv osumnjičenog

O detaljima istrage u emisiji "Redakcija" govorio je i novinar Mladen Mijatović, koji je istakao da je ključnu ulogu u rasvjetljavanju slučaja imala sinhronizovana akcija Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

"U ovom trenutku imamo osumnjičenog za krivično djelo teško ubistvo. Riječ je o dvadesetčetvorogodišnjem turskom državljaninu koji je lociran i uhapšen 30. jula na Aerodromu 'Nikola Tesla', neposredno prije nego što je pokušao da napusti Srbiju letom za Istanbul. Policija je prethodno, na osnovu operativnih saznanja, došla do informacija da je upravo on izvršilac ovog najtežeg krivičnog djela", rekao je Mijatović.

Kako je objasnio, osumnjičeni je, prema sumnjama istražitelja, nakon ubistva tijelo Ljudmile Turkovove Konstantinovne stavio u kofer i odvezao ga do kanala Vizelj, gdje ga je bacio u vodu obraslu žabokrečinom, u namjeri da sakrije tragove zločina.

"Posle hapšenja uslijedio je pronalazak najvažnijeg materijalnog dokaza u ovom predmetu, tijela ubijene ruske državljanke. Za pretragu terena angažovan je službeni policijski pas Policijske brigade Beograd, koji je upravo u ovom kanalu pronašao kofer sa tijelom dvadesetosmogodišnje Ljudmile. To predstavlja jedan od ključnih dokaza u postupku koji će se voditi protiv osumnjičenog", rekao je Mijatović.

On je dodao da se protiv K. E. vodi postupak zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teško ubistvo, za koje je, prema zakonima Republike Srbije, zaprijećena i kazna doživotnog zatvora.