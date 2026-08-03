U Beogradu je ubijena Ljudmila Turkova Konstantinova, a uhapšen je muškarac iz Turske koji je vjerovatno bio njen bivši dečko. Kriminolog objašnjava motiv ubistva.

Izvor: Kurir/Ana Paunković/društvene mreže

Ljudmila Turkova Konstantinova ubijena je u Beogradu, a zbog ubistva je uhapšen državljanin Turske koji je bio njen bivši dečko, ispričao je za Aif.ru Ljudmilin poznanik i kriminolog Mihail Ignjatov.

Kriminolog je objasnio da je djevojka mogla biti ubijena iz ljubomore. U takvim slučajevima, kako kaže, kod počinioca se javlja stav: "Ili ćeš biti moja ili ničija."

Odnos prema djevojci postaje posesivan - ako ona ne želi da bude s njim, onda, po njegovoj iskrivljenoj logici, neće biti ni sa kim. Prema njegovim riječima, raskid je doveo do brutalnog ubistva.

Mihail Ignatov je naveo da je ubica mogao da raskomada tijelo kako bi izrazio mržnju prema žrtvi, ali i da bi prikrio tragove zločina i lakše neprimijećeno iznio tijelo, piše Aif.ru.

Podsjetimo, 27-godišnja djevojka iz Sankt Peterburga doputovala je u Beograd 23. jula. Dana 25. jula planirala je da ode u klub, a poslednji put se javila između 23.15 i 23.20. Nekoliko dana kasnije, tijelo djevojke je pronađeno u kanalu u naselju Padinska Skela.

Tijelo je bilo u koferu. Zbog sumnje na ubistvo uhapšen je 25-godišnji državljanin Turske, koji je, prema navodima istrage, ušao u stan zajedno sa Ljudmilov držeći je za ruku, a oko dva sata kasnije izašao noseći kofer.