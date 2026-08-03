Preminula Biljana Brun: Leontina i Vesna Dedić se oprostile od dirigentkinje i tekstopisca potresnim riječima

Preminula je Biljana Brun, srpska dirigentkinja i tekstopisac, ostavljajući za sobom emotivne poruke prijatelja i saradnika.

Izvor: Instragram printscreen

Srpska dirigentkinja i tekstopisac Biljana Brun izgubila je bitku za život, a vijest o njenoj smrti rastužila je brojne prijatelje i saradnike koji se od nje opraštaju emotivnim porukama.

Biljana je godinama bila dirigentkinja dječijeg hora koji je vodila zajedno sa Leontinom Vukomanović, a svojim radom ostavila je veliki trag u odrastanju brojnih generacija.

Pored muzike, bavila se i glasovnom glumom, pa je pozajmljivala glasove u više animiranih filmova. Od 2016. godine pisala je pripeve za Diznijeve crtane filmove.

Bila je majka dvoje djece, Nikole i Ive Brune, koji su takođe glasovni glumci.

Opelo i kremacija na Novom groblju

Njena dugogodišnja prijateljica Leontina Vukomanović oglasila se na Instagramu i obavijestila prijatelje o mjestu i vremenu oproštaja.

"Obavještavamo prijatelje da je opelo i oproštaj od naše drage Biljane u sredu 5. avgusta u 9h na Novom groblju, kapela za kremaciju. Molimo dođite par minuta ranije kako bi izjavili saučešće porodici", napisala je Leontina.

Od Biljane se oprostila i voditeljka Vesna Dedić, koja je podijelila emotivnu poruku.

"Poslednji pozdrav Biljani Brun, vodeći sa Leontinom hor, uticala je na odrastanje moje Lenke. Hvala, Zauvijek u srcu", napisala je ona.

Izvor: Telegraf/ MONDO