Preminula Biljana Brun: Leontina i Vesna Dedić se oprostile od dirigentkinje i tekstopisca potresnim riječima

Preminula je Biljana Brun, srpska dirigentkinja i tekstopisac, ostavljajući za sobom emotivne poruke prijatelja i saradnika.
Srpska dirigentkinja i tekstopisac Biljana Brun izgubila je bitku za život, a vijest o njenoj smrti rastužila je brojne prijatelje i saradnike koji se od nje opraštaju emotivnim porukama.
Biljana je godinama bila dirigentkinja dječijeg hora koji je vodila zajedno sa Leontinom Vukomanović, a svojim radom ostavila je veliki trag u odrastanju brojnih generacija.
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Pored muzike, bavila se i glasovnom glumom, pa je pozajmljivala glasove u više animiranih filmova. Od 2016. godine pisala je pripeve za Diznijeve crtane filmove.
Bila je majka dvoje djece, Nikole i Ive Brune, koji su takođe glasovni glumci.
Opelo i kremacija na Novom groblju
Njena dugogodišnja prijateljica Leontina Vukomanović oglasila se na Instagramu i obavijestila prijatelje o mjestu i vremenu oproštaja.
"Obavještavamo prijatelje da je opelo i oproštaj od naše drage Biljane u sredu 5. avgusta u 9h na Novom groblju, kapela za kremaciju. Molimo dođite par minuta ranije kako bi izjavili saučešće porodici", napisala je Leontina.
Od Biljane se oprostila i voditeljka Vesna Dedić, koja je podijelila emotivnu poruku.
"Poslednji pozdrav Biljani Brun, vodeći sa Leontinom hor, uticala je na odrastanje moje Lenke. Hvala, Zauvijek u srcu", napisala je ona.
Izvor: Telegraf/ MONDO