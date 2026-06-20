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Prijovićka napravila haos na koncertu Jakova u Zagrebu: Zapjevali veliki hit i zapalili masu (Video)

Prijovićka napravila haos na koncertu Jakova u Zagrebu: Zapjevali veliki hit i zapalili masu (Video)

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
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Aleksandra Prijović oduševila je publiku na koncertu Jakova Jozinovića u Zagrebu hitom "Sve po starom".

Aleksandra Prijović napravila haos na koncertu Jakova u Zagrebu Izvor: MONDO

Mladi pjevač Jakov Jozinović održao je svoj prvi veliki solistički koncert u prepunoj Areni Zagreb i priredio publici noć za pamćenje.

Već od prve pjesme, Jakov je moćnim glasom i nevjerovatnom energijom osvojio hiljade fanova koji su sa njim uglas pjevali sve njegove hitove. Atmosfera je bila na vrhuncu, a pravo oduševljenje u dvorani uslijedilo je kada je pjevač najavio specijalnu gošću.

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Nestvarne scene za mladog Jakova Jozinovica: U krcatoj Areni Zagreb otpevao hit koji ga je vinuo u zvezde
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

U jednom trenutku na bini mu se pridružila regionalna zvijezda Aleksandra Prijović. Njen izlazak na scenu izazvao je opšti trans među publikom, a njih dvoje su zajedno izveli veliki hit „Sve po starom“ i oduševili sve prisutne u zagrebačkoj Areni.

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Prijovicka se pridruzila Jakovu na sceni u Zagrebu: Publika u Areni vristi
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

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Tagovi

Jakov Jozinović Aleksandra Prijović koncert

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