Prijovićka napravila haos na koncertu Jakova u Zagrebu: Zapjevali veliki hit i zapalili masu (Video)

Aleksandra Prijović oduševila je publiku na koncertu Jakova Jozinovića u Zagrebu hitom "Sve po starom".
Mladi pjevač Jakov Jozinović održao je svoj prvi veliki solistički koncert u prepunoj Areni Zagreb i priredio publici noć za pamćenje.
Već od prve pjesme, Jakov je moćnim glasom i nevjerovatnom energijom osvojio hiljade fanova koji su sa njim uglas pjevali sve njegove hitove. Atmosfera je bila na vrhuncu, a pravo oduševljenje u dvorani uslijedilo je kada je pjevač najavio specijalnu gošću.
U jednom trenutku na bini mu se pridružila regionalna zvijezda Aleksandra Prijović. Njen izlazak na scenu izazvao je opšti trans među publikom, a njih dvoje su zajedno izveli veliki hit „Sve po starom“ i oduševili sve prisutne u zagrebačkoj Areni.