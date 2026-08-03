Stanari zgrade u kojoj se dogodio zločin nalaze se u potpunom šoku. Prema nezvaničnim informacijama, sve ukazuje na to da je nesrećni čovjek žrtva brutalnog ubistva.

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

U beogradskom naselju Karaburma, u stanu smještenom u potkrovlju stambene zgrade, pronađeno je tijelo Radivoja G. (73). Prema prvim i nezvaničnim informacijama iz istrage, sve ukazuje na to da je nesrećni čovjek žrtva brutalnog ubistva.

Kako se saznaje, prizor u stanu bio je izuzetno potresan. Tijelo muškarca zatečeno je na dušeku od kreveta, potpuno nago, dok su mu ruke bile čvrsto vezane iza leđa pertlama.

Vidi opis "Prizor u stanu bio je izuzetno potresan": Novi detalji ubistva na Karaburmi, sumnja se na jedno (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 16 / 16

Inače, ubijeni Radivoje bio je imućniji čovjek i vlasnik nekoliko radnji na teritoriji Beograda, pa se ne isključuje mogućnost da je motiv ovog zvjerskog zločina koristoljublje.

Komšije u šoku

Stanari zgrade u kojoj se dogodio zločin nalaze se u potpunom šoku. Za stradalog Radivoje , koga su svi u kraju zvali Raša, imaju samo riječi hvale i opisuju ga kao poštenog i vrijednog čovjeka koji se uvijek ljubazno javljao u prolazu.

Jedna od stanarki zgrade umalo je zaplakala kada je saznala za stravičnu sudbinu svog komšije.

"Ne mogu da vjerujem da je Rašu neko ubio. Svi smo ga voljeli... Bio je divan, fin i vrijedan čovjek, uvijek se javljao u prolazu. Strašno je ovo što se dogodilo", kroz suze je izjavila vidno potresena komšinica.

Na licu mjesta prisutne su jake policijske snage i dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Inspektori u civilu detaljno češljaju objekat, provjeravaju radnje stradalog i prikupljaju sve tragove i materijalne dokaze s mjesta zločina koji bi mogli da pomognu u identifikaciji i hapšenju osumnjičenih.

Tijelo je po nalogu tužilaštva upućeno na Institut za sudsku medicinu, gdje će se obdukcijom utvrditi tačan uzrok i vrijeme smrti. Policijska istraga je u toku.