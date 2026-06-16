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Ko je fatalna Mia za koju misle da je djevojka Jakova Jozinovića: Krije ljubavni život, a sa njom je u čak 3 spota

Ko je fatalna Mia za koju misle da je djevojka Jakova Jozinovića: Krije ljubavni život, a sa njom je u čak 3 spota

Autor Jelena Sitarica
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U novim spotovima Jakova Jozinovića pojavljuje se manekenka Mia Nikolić, što je izazvalo sumnje o njihovom odnosu

Ko je fatalna Mia za koju misle da je djevojka Jakova Jozinovića: Krije ljubavni život, a sa njom je Izvor: printscreen/youtube/ Jakov Jozinovic

Mladi pjevač Jakov Jozinović za kratko vrijeme je postao jedna od najvećih zvijezda regiona, te ne čudi što je interesovanje za njegov život ogromno, naročito kada se radi o ljubavi.

Ipak, iako je muzičar do sada uspijevao da sačuva svoju intimu od radoznalih pogleda, jedna stvar je mnogima zagolicala pažnju.

Poznato je da je Jozinović izbacio prvi album sa pjesmama, a čak u tri spota pojavljuje se ista djevojka u glavnoj ulozi.

Njeno ime je Mia Nikolić, a mnogi se sada pitaju da li je sa pjevačem povezuje i nešto više od saradnje.

Ko je Mia?

Lijepa Mia Nikolić je mlada manekenka i model agencije Fox Models Serbia, a zbog svog izgleda mnogi su je uporedili sa čuvenom Kejt Mos.

Izvor: printscreen/youtube/ Jakov Jozinovic

Interesantno je da se na društvenim mrežama već mogu pronaći komentari onih koji vjeruju da između njih postoji posebna hemija, dok drugi smatraju da je Mia jednostavno savršen izbor za estetiku pjesama Jakova Jozinovića.

Izvor: printscreen/youtube/ Jakov Jozinovic

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Tagovi

Jakov Jozinović djevojka Mia Nikolić

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