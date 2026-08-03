Iz Uprave policije saopšteno je da se preduzimaju pojačane bezbjednosne mjere u susret utakmici FK Sutjeska i FK Budućnost, koja se igra večeras na Gradskom stadionu u Nikšiću.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Imajući u vidu da je navedena utakmica proglašena utakmicom povećanog bezbjednosnog rizika, kao i najavljeni dolazak navijačkih grupa oba kluba, službenici Uprave policije preduzimaju sveobuhvatne mjere i radnje u cilju očuvanja javnog reda i mira na stadionu, u njegovoj neposrednoj okolini i širem gradskom području, nesmetanog odvijanja saobraćaja, kao i stvaranja uslova da se utakmica odigra u bezbjednoj i fer sportskoj atmosferi”, kazali su iz Uprave policije.

Kako navode, biće uspostavljeni kontrolni punktovi na svim putnim pravcima koji vode ka gradu.

“Tom prilikom će policijski službenici vršiti kontrole lica i vozila sa ciljem sprečavanja unošenja nedozvoljenih predmeta, kao i drugih radnji koje bi mogle ugroziti bezbjednost učesnika i građana”, ističu iz UP.

Napominju da će policija dronovima vršiti nadzor šireg područja, uključujući prostor oko Gradskog stadiona i gradsko jezgro.

Pozivaju sve posjetioce da svojim ponašanjem doprinesu da ovaj sportski događaj protekne u fer i sportskoj atmosferi.

“Istovremeno, jasno poručujemo da Uprava policije neće tolerisati bilo koji pokušaj narušavanja javnog reda i mira, nasilničko ponašanje, izazivanje incidenata, upotrebu nedozvoljenih sredstava ili bilo koji drugi oblik nezakonitog ponašanja”, kazali su iz UP, dodavši da će policija reagovati prema svima koji pokušaju da ugroze bezbjednost učesnika utakmice i građana, izazovu nerede ili na bilo koji način pokušaju da prekinu nesmetano odvijanje sportskog događaja i preduzeti sve zakonom propisane mjere i radnje.