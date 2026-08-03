Istražitelji utvrđuju sve okolnosti pod kojima je muškarac ubijen, a jedna od pretpostavki na kojoj se radi jeste da je motiv zločina koristoljublje.

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Beogradsko naselje Karaburma u kom je jutros na tavanu pronađeno tijelo G. R. (73), potpuno je blokirano i sve vrvi od policije koja zajedno sa dežurnim tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Beogradu vrši uviđaj na mjestu zločina. Komšije su u potpunom šoku, jer kako kažu, svi su ovde poznavali ubijenog čovjeka.

"Prvo smo mislili da je umro, međutim posle smo saznali da nije prirodna smrt. Hitna pomoć je samo došla jutros i konstatovala smrt. Čuli smo posle da je bio vezan i potpuno go, u ustima je imao nagurano svašta, da ne bi mogao da viče i traži pomoć", istakla je jedna stanarka i dodaje da je čovjek vlasnik prodavnice voća.

"On je držao tu prodavnicu voća, a gore iznad tog objekta je spavao i čuvao prodavnicu. Čovek je lijepo živio, onaj ko je ovo učinio znao je dobro šta radi, Koliko nam je poznato, živio je sam", dodaje ona.

Vidi opis Policija traga za djevojkom zbog ubistva na Karaburmi? Sumnja se na ovaj motiv, sef pronađen prazan (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 16 16 / 16

Prema nezvaničnim informacijama istražitelji tragaju za djevojkom, koja je bila u potkrovlju sa G. R. Prema nezvaničnim informacijama, nju su snimile sigurnosne kamere.

Podsjetimo, tijelo nesrećnog muškarca pronađeno je na dušeku u potkrovlju zgrade. Kako smo već pisali, čovjek je bio potpuno nag, a ruke su mu bile vezane iza leđa pertlama.

Istražitelji utvrđuju sve okolnosti pod kojima je muškarac ubijen, a jedna od pretpostavki na kojoj se radi jeste da je motiv zločina koristoljublje.

"Sumnja se da je G. R. opljačkan, budući da je nedavno prodao stan za oko 180.000 eura", podsjeća izvor i dodaje da je sef pronađen u potkrovlju objekta, ali otvoren i potpuno prazan.

Po nalogu dežurnog tužioca VJT u Beogradu, tijelo je prevezeno na Institut za sudsku medicinu, gdje će obdukcijom biti utvrđen tačan uzrok smrti, obavljene toksikološke analize i utvrđeno kada je muškarac preminuo.