U sarajevskom naselju Mošćanica u nedelju uveče nožem je ubijen 28-godišnji H. B. Policija je samo deset minuta nakon dojave uhapsila osumnjičenog M. K. (47).

Izvor: YouTube prtscr / Klix.ba

U nedelju uveče na području Starog Grada u Sarajevu ubijen je 28-godišnjak. Iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo saopšteno je da su policijski službenici u 23 sata uhapsili M. K. (1979) iz Sarajeva zbog sumnje da je usmrtio H. B. (1998).

Prema informacijama policije, deset minuta ranije, u 22:50, Operativni centar MUP-a Kantona Sarajevo primio je dojavu da je u ulici Ablagijin sokak, na području Mesne zajednice Mošćanica, jedna osoba povrijeđena nožem.

Policijski službenici su izlaskom na teren potvrdili navode iz prijave, a smrt povrijeđenog muškarca konstatovao je ljekar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, javlja Avaz.

O ubistvu je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo, koji je rukovodio uviđajem. Uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, a istraga o okolnostima ubistva je u toku.