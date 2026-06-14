„Ja za čuda letim“ od danas pred publikom

Mladi hrvatski pjevač predstavio je svoj dugoočekivani prvenac, a fanovi širom regiona već preplavljuju društvene mreže reakcijama na nove pjesme.

Izvor: MONDO

Nakon niza uspješnih singlova i sve veće popularnosti među publikom, mladi pjevač Jakov Jozinović predstavio je svoj prvi studijski album „Ja za čuda letim“, koji je od danas dostupan na svim većim muzičkim platformama.

Objavljivanjem prvijenca, Jozinović je zaokružio dosadašnji period karijere obilježen hitovima, nastupima i ubrzanim usponom na regionalnoj muzičkoj sceni. Album donosi više pjesama kroz koje se prepliću ljubavne priče, lična preispitivanja i emocije karakteristične za generaciju kojoj se mladi izvođač obraća.



Posebnu pažnju publike već su privukle numere koje su ranije predstavljene kao singlovi, a koje su poslužile kao uvod u album koji mnogi njegovi fanovi iščekuju mjesecima. Upravo zbog toga, objavljivanje albuma dočekano je uz veliko interesovanje na društvenim mrežama, gdje su se nizale prve reakcije slušalaca.

Za Jozinovića, koji važi za jedno od najprepoznatljivijih novih lica regionalne muzičke scene, album „Ja za čuda letim“ predstavlja mnogo više od zbirke pjesama. Riječ je o projektu koji potvrđuje njegov umjetnički identitet i najavljuje ozbiljan nastavak karijere.



Iako je pred njim tek početak novog poglavlja, prvi utisci publike pokazuju da je mladi pjevač opravdao očekivanja i da će pjesme sa albuma u narednom periodu zauzeti značajno mjesto na plejlistama širom regiona.

Podsjećanja radi, prvi susret Jakova Jozinovića sa podgoričkom publikom dogodio se prošle godine na „Podgoričkom pikniku“.