Na potkrovlju zgrade na Karaburmi pronađeno je tijelo muškarca vezanih ruku iza leđa pertlama, na dušeku od kreveta.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U beogradskom naselju Karaburma, na potrkovlju zgrade pronađeno je tijelo muškarca (73). Prema prvim informacijama, sumnja se da je G. R. ubijen, na licu mjesta je dežurni tužilac Višeg javnog tužilašva u Beogradu koji sa policijom obavlja uviđaj na licu mjesta.

Kako se saznaje, tijelo G. R. bilo je potpuno nago, a pronađen je vezanih ruku iza leđa pertlama, na dušeku od kreveta. Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je nesrećni muškarac opljačkan, jer je nedavno prodao stan za 180.000 eura.

Tijelo je po nalogu tužioca poslato na Institut za sudsku medicinu.