Ognjen Radošić neće ove sezone igrati u Crvenoj zvezdi pošto je proslijeđen na pozajmicu u SC Derbi.

Izvor: MN Press

Ognjen Radošić (20) neće nositi dres Crvene zvezde u narednoj sezoni. Srpski klub se oglasio i potvrdio da minutažu neće skupljati u timu Ibona Navara, već da odlazi u drugi klub iz ABA lige - SC Derbi.

"Mladi prvotimac Crvene zvezde Ognjen Radošić provešće narednu sezonu u ekipi Studentskog Centra iz Podgorice. Ognjen će u Podgorici, gdje će imati puno prostora za igru provesti sezonu 2026/27, kao pozajmljeni igrač Crvene zvezde. Našem igraču želimo puno zdravlja, pobjeda i koševa, i povratak u crveno-bijeli dres", navodi se u saopštenju kluba.

Takođe, iz kluba su podsjetili i da on ima višegodišnji ugovor sa Zvezdom. Zanimljivo je i da se Studentski centar naredne sezone takmiči u grupi "B" i da neće igrati protiv Crvene zvezde već protiv ekipa kao što su Partizan, Dubai, Mega, Beč, Spartak...

Radošić je prošle sezone odigrao četiri meča za Zvezdu u ABA ligi, imao je manju minutažu i jasno je da ne bi dobio mnogo veću u predstojećoj sezoni.