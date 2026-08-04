Superkompjuter je izračunao šanse da se Crvena zvezda i Partizan nađu u grupnoj fazi nekog od evropskih takmičenja u tekućoj sezoni.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda i Partizan saznali su put do grupne faze evropskih takmičenja. Crveno-bijeli žele u Ligu šampiona, crno-bijeli u Konferencijsku ligu. Kakve su im šanse da se tamo nađu? Izračunao je to superkompjuter koji je obradovao samo jednu stranu "vječitih", onu crvjenu.

Prema proračunima koji su objavljeni poslije žrijebova za plej-of na stranici "Football meets data" tim Dejana Stankovića ima velike šanse da se nađe u grupnoj fazi Lige šampiona. Vide ih u četvrtom šeširu i to uz Dinamo Zagreb, Seltik, Slaviju iz Praga, AEK iz Atine..

Projected UCL league phase, after PO draw.



IN:

Mjällby



OUT:

Viking



Full analysis of probabilities and projections in UEFA qualifiers available in our Simulatorpic.twitter.com/AwdUVwcc2n — Football Meets Data (@fmeetsdata)August 3, 2026

Sa druge strane, ekipu Saše Ilića tamo ne vide. Naglašavaju da najveći pad u šansama da se nađu u grupnoj fazi imaju Partizan, banjalučki Borac, Tromse, KI Klaksvik, Katovice, Gornik i Kluž.

Šta čeka Crvenu zvezdu?

Vidi opis Superkompjuter izračunao šanse Zvezde i Partizana u Evropi: Ovo će obradovati samo jednu ekipu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN Press Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN Press Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN Press Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN Press Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 14 / 14

Crvena zvezda prvo u trećem kolu kvalifikacija ima dvomeč sa ekipom Hapoel Ber Ševe. Prvi meč igra se u Mađarskoj u utorak (19.30 časova), revanš je na "Marakani" 11. avgusta u 20 sati. ukoliko prođe tu prepreku onda čeka pobjednika meča između danskog Orhusa i azerbejdžanskog Sabaha.

Ukoliko ne uspije da savlada izraelski tim, sledi "selidba" u Ligu Evrope i tamo bi u četvrtom kolu igrala protiv Viktorije iz Plzenja (Češka). Jasno je da Stanković i crveno-bijeli ciljaju elitno takmičenje i da im je to cilj, sada znaju šta ih čeka na oba puta.

Šta čeka Partizan?

Vidi opis Superkompjuter izračunao šanse Zvezde i Partizana u Evropi: Ovo će obradovati samo jednu ekipu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 20 / 20

Partizan u trećem kolu kvalifikacija ima dvomeč protiv kazahstanskog Tobola. Prvi meč igra se u Beogradu u četvrtak (21h), revanš je 13. avgusta na strani u 17 sati.

A ukoliko prođu tu prepreku čeka ih najteži mogući zadatak, okršaj sa španskim Hetafeom. Klubom koji je prošle sezone u Primeri osvojio 51 bod. Jasno je zbog čega im je superkompjuter smanjio šanse za prolaz, ali je sigurno da se neće predati puleni Saše Ilića. Prvo moraju da prođu Tobol, pa onda će razmišljati o Špancima.