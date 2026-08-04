Poljski borbeni avioni F-16 presreli su rusku izviđačku letjelicu iznad Baltičkog mora. Avion se kretao bez uključenog transpondera, a ovo je već drugi takav incident u protekla tri dana.

Izvor: Profimedia

Poljski ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš potvrdio je da su borbeni avioni F-16 u ponedeljak presreli ruski izviđački avion Il-20 iznad Baltičkog mora. Ruska letjelica bila je u međunarodnom vazdušnom prostoru, ali je letjela bez plana leta i sa isključenim transponderom, piše Anadolu.

Reakcija ministarstva

Ministar je na društvenoj mreži X objavio da se incident dogodio prije podne, 60 kilometara sjeverozapadno od mjesta Leba.

"Dežurni par naših aviona presreo je ruski izviđački avion Il-20", napisao je Kosinjak-Kamiš.

Istakao je da poljski vazdušni prostor nije povrijeđen. „Oružane snage Republike Poljske neprestano nadziru bezbjednost na tom području i preduzimaju sve potrebne mjere za zaštitu poljske granice”, poručio je on. Iz Rusije se o ovom događaju još uvijek nisu oglasili.

Drugi incident u tri dana

Poljski kanal TVP World podsjeća da se slično presretanje dogodilo prije samo tri dana. Tada su poljski avioni F-16 takođe presreli ruski Il-20, otprilike 40 kilometara sjeverno od priobalnog grada Kolobžega.