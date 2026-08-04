Davor Dabić, za kog se navodi da je blizak Darku Elezu, upucan je večeras u glavu u Istočnom Sarajevu. Napadač mu je prišao ispred kafića, ispalio hitac i pobjegao u nepoznatom pravcu.

Izvor: Youtube/Hayat Media BIH/Screenshot

U Hilandarskoj ulici u Istočnom Sarajevu sinoć je ranjen muškarac.

Prema saznanjima portala "Avaz", upucan je Davor Dabić, koji se dovodi u vezu sa kriminalnom grupom Darka Eleza.

Upucao ga je muškarac u crvenoj majici kod kafića "Central" u Lukavici. Prišao mu je normalno, a onda izvadio oružje i pucao, nakon čega je pobjegao između zgrada, saznaju mediji.

Prema nezvaničnim informacijama, upucan je u glavu, a napadača nije poznavao. Kako javljaju građani, sve se odigralo oko 20.40 časova.