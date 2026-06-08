logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Snimak Jakova Jozinovića za 2 dana gledalo skoro milion ljudi: Trčao po ulici i peo se na banderu, evo i zašto

Snimak Jakova Jozinovića za 2 dana gledalo skoro milion ljudi: Trčao po ulici i peo se na banderu, evo i zašto

Autor Dragana Tomašević
0

Pevač koji je rasprodao deset koncerata u Sava centru i najavio Arenu, objavio snimak koji je napravio pometnju na Tiktoku

Snimak Jakova Jozinovića za 2 dana gledalo skoro milion ljudi Izvor: TikTok/jakov.jozinovic

Pevač Jakov Jozinović je u subotu objavio deo svoje nove pesme na TikToku, koji je za 48 sai pregledan skoro 1.000.000 puta.

Uz objavu je kratko napisao: "Ja kada shvatim da Arena Zagreb prva sluša novi album!".

U videu pevač trči ulicama Amsterdama ispred kamere i peva deo nove pesme. Odevan je jednostavno – u farmerke, belu majicu i svetloplavu laganu jaknu, a u jednom trenutku se "pentrao" po banderi.

Pogledajte:

@jakov.jozinovic

Ja kad skužim da Arena Zagreb prva sluša novi album!! Pogodite datum izlaskaaaa 🫶🏻🫶🏻

♬ original sound - Jakov Jozinovic

U isečku se čuje deo nove pesme sa refrenom koji su fanovi odmah počeli da dele u komentarima i ponavljaju u svojim objavama. Deo teksta glasi:

"Jer ti si moja želja, početak i kraj".

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Jakov Jozinović Novi album

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ