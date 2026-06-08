Snimak Jakova Jozinovića za 2 dana gledalo skoro milion ljudi: Trčao po ulici i peo se na banderu, evo i zašto

Pevač koji je rasprodao deset koncerata u Sava centru i najavio Arenu, objavio snimak koji je napravio pometnju na Tiktoku
Pevač Jakov Jozinović je u subotu objavio deo svoje nove pesme na TikToku, koji je za 48 sai pregledan skoro 1.000.000 puta.
Uz objavu je kratko napisao: "Ja kada shvatim da Arena Zagreb prva sluša novi album!".
U videu pevač trči ulicama Amsterdama ispred kamere i peva deo nove pesme. Odevan je jednostavno – u farmerke, belu majicu i svetloplavu laganu jaknu, a u jednom trenutku se "pentrao" po banderi.
Pogledajte:
@jakov.jozinovic
Ja kad skužim da Arena Zagreb prva sluša novi album!! Pogodite datum izlaskaaaa 🫶🏻🫶🏻♬ original sound - Jakov Jozinovic
U isečku se čuje deo nove pesme sa refrenom koji su fanovi odmah počeli da dele u komentarima i ponavljaju u svojim objavama. Deo teksta glasi:
"Jer ti si moja želja, početak i kraj".