"Bilo bi mi žao da je to neki kreten": Pjevač rekao šta misli o Jakovu Jozinoviću, zapušio usta svim kolegama

Bojan Marović istakao da su svi pjevači na početku karijere morali da pjevaju nečije pjesme i javno podržao Jakova Jozinovića

Izvor: TikTok printscreen / Jakov Jozinović

Od kako se Jakov Jozinović pojavio na javnoj sceni, ne prestaju komentari o njegovom talentu i činjenici da je "rasprodao 10 koncerata u Sava Centru bez ijedne svoje pjesme".

Pojedini pjevači i pjevačice su, uprkos interesovanju javnosti i podršci drugih kolega, negativno komenarisali Jakova, a sada je Bojan Marović jasno poručio "želim mu još 25 Arena".

"Ja sam to sve prošao. Mislim, taj način karijere sam ja 2002. godine imao. Ono što ja mogu da kažem: ja mu želim svu sreću i želim mu još 25 arena, 700 država da ga voli, što se mene tiče, zato što je to dečko koji je ispravan. Ja sam siguran da mu nije lako, jer znam kako je meni bilo kad sam počinjao, rekao je Bojan i nastavio:

" To je sve kao eksplozija, nešto se desilo, odjednom ti se svaki korak mjeri, odjednom više ne možeš da jedeš sendvič na ulici i budeš musav da neko ne kaže: pogledaj ga. Nego sve to ima neki svoj ciklus i odrastanja i tako dalje. Iskreno da ti kažem, ono što njega svakako čeka i to je njegova muzika. To mora da se desi. I meni je drago zato što je on pokazao i nekim drugim mladim ljudima da se može sve. Na jedan pristojan način. Pa može se živjeti pristojno, pobogu ljudi."

Bojan se potom osvrnuo na kolege koje se ljute što Jakov peva tuđe pjesme:

"Najgluplje je ako bismo pričali sad o tome kao nešto negativno. Moje kolege koje se ljute, meni ih je žao. Ali vi ste prije pjevali pjesme starih i iskusnijih kolega. Šta je problem što je dečko uzeo i sastavio listu? Što to meni smeta? Ja kad sam imao jednu pjesmu samo, ja sam morao da pjevam neke druge pjesme pored toga. Ja, da iskreno kažem, nisam naišao nikad ni na jedan problem.

Ja mu želim svu sreću, zato što mislim da je to dobra stvar što radi. Meni bi mnogo bilo žao da neki kreten koji apsolutno ne zna ništa da radi o životu, koji je tu, koji maše rukama i govori: hajmo svi, hajmo ovamo, hajmo onamo, da on doživi tako nešto. To je sumorno ", rekao je on za Blic.

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(Blic, MONDO)