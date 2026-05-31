Nakon Cece, stigla i Zorica Brunclik: Nastavlja se fešta u Temišvaru, ćerka i zet pjevač se ne odvajaju od nje

Zorica je spremna da napravi žurku za pamćenje, a kako se može vidjeti, sa svih strana je saleći za slikanje.

Folk ikona Zorica Brunclik zvanično se vratila muzičkim aktivnostima i javnom životu, a za svoj prvi nastup nakon profesionalne pauze odabrala je Rumuniju, tačnije mjesto Giroda, periferiju Temišvara.

Pjevačica je na samu lokaciju stigla u punom sjaju, izuzetno stilizovana, vidno raspoložena i sa širokim osmijehom na licu, spremna da ponovo zapjeva pred svojom vjernom publikom.

Kao što je to bio slučaj tokom čitave njene višedecenijske i uspešne karijere, najveći oslonac i podrška pevačici je njen suprug Miroljub Aranđelović Kemiš, koji je doputovao sa njom i ni u jednom trenutku se nije odvajao od svoje supruge.

Pored Kemiša, u Rumuniju je sa Zoricom stigao i ostatak njene porodice. Među prisutnima su bili njena ćerka Zlata u pratnji svog supruga, poznatog pjevača Miloša Vujanovića.

Svi zajedno okupili su se iza bine kako bi muzičkoj zvijezdi pružili maksimalnu podršku i vjetar u leđa neposredno pred izlazak na scenu i susret sa publikom.

Podsjetimo, muzička zvijezda Svetlana Ceca Ražnatović održala je sinoć spektakularan nastup takođe u Rumuniji, u Temišvaru, pred nevjerovatnih 40.000 posjetilaca.

Poseban trenutak večeri dogodio se kada su joj fanovi iz prvih redova pružili srpsku zastavu, a uručena joj je i nagrada za najpopularniju pjevačicu Balkana svih vremena.