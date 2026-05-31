Za navodnog pripadnika barskog ogranka „škaljarskog klana“ zahtjev upućen još 2020. godine, dok se na izručenje Emila Tuzovića čeka od 2022.

Izvor: strana.ua/Kurir/Printscreen/Adria media group

Nadležni organi Crne Gore već šest godina čekaju da Ukrajina izruči Stefana Đukića (Mandića), navodnog pripadnika barskog ogranka „škaljarskog klana“, prenosi portal Dan.

Kako navodi Dan, na izručenje njegovog navodnog saradnika Emila Tuzovića čeka se četiri godine, dok se protiv obojice u Crnoj Gori vode postupci za najteža krivična djela.

Povodom zahtjeva za izručenje Đukića i Tuzovića, portal Dan je od Ministarstva pravde Crne Gore zatražio informacije o statusu postupaka. Iz tog resora je saopšteno da je zahtjev za izručenje Stefana Đukića upućen 11. juna 2020. godine, dok je molba za izručenje Emila Tuzovića dostavljena ukrajinskim vlastima 1. juna 2022. godine.

„U oba predmeta ostvarena je odgovarajuća komunikacija sa Ministarstvom pravde Ukrajine. Takođe, obaviješteni smo da je izručenje Crnoj Gori odobreno, ali da će biti sprovedeno tek nakon okončanja krivičnih postupaka prema imenovanima, odnosno nakon izdržavanja relevantnih kazni“, saopšteno je iz Ministarstva pravde.

Kako prenosi Dan, iz Ministarstva nijesu željeli da komentarišu odluku Evropskog suda za ljudska prava kojom je utvrđeno da je pritvor osumnjičenih u Ukrajini trajao predugo.

Podsjeća se da su Đukić, Tuzović, kao i srpski državljani Milan Branković i Petar Jovanović, uhapšeni u Ukrajini u maju 2020. godine zbog sumnje da su učestvovali u pokušaju ubistva Radoja Zvicera u Kijevu.

Prema pisanju Dana, protiv Stefana Đukića u Crnoj Gori se vodi više postupaka. U najnovijoj istrazi Specijalnog državnog tužilaštva osumnjičen je za povezanost sa šest ubistava, dok mu se pred Višim sudom u Podgorici sudi za ubistvo Jovana Klisića i ranjavanje Velizara Gardaševića.

Đukić je, navodi se, obuhvaćen i postupkom za planiranje napada na policijske funkcionere, sudije i tužioce, u kojem je među optuženima i Emil Tuzović.

Portal Dan podsjeća i da je Evropski sud za ljudska prava 25. septembra 2025. godine utvrdio kršenje prava na slobodu i bezbjednost u slučaju „Jovanović i drugi protiv Ukrajine“, ocjenjujući da je pritvor trojice optuženih bio pretjerano dug. Ukrajini je naloženo da isplati ukupno 11,7 hiljada eura odštete Stefanu Đukiću, Milanu Brankoviću i Petru Jovanoviću.

U međuvremenu, ukrajinski sud odbio je zahtjev odbrane da se pritvor zamijeni kućnim pritvorom, uprkos pozivanju na odluku Evropskog suda za ljudska prava.

Dan navodi i da se u dokumentaciji istražnih organa nalaze navodne SKY komunikacije iz kojih proizlazi da su pojedini pripadnici grupe razmatrali mogućnost bjekstva iz ukrajinskog zatvora. Prema tim navodima, razgovarali su o bezbjednosnim uslovima u zatvoru i potencijalnim načinima bijega, ali do realizacije takvog plana nije došlo.