U Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi potvrđeno je 263 slučaja ebole, dok se više od 1.100 sumnjivih slučajeva istražuje, a 43 osobe su preminule od rijetkog soja ebole

Izvor: str / Xinhua News / Profimedia

Zaključno sa 30. majem, u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi prijavljena su 263 potvrđena slučaja ebole, prema riječima generalnog direktora Afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti, Žana Kaseje.

Više od 1.100 sumnjivih slučajeva se istražuje, a potvrđeno je da su 43 osobe umrle od rijetkog soja ebole Bundibugjo, rekao je Kaseja.

Podsjetimo da su vlasti Ugande zatvorile granicu sa Kongom u srijedu nakon porasta broja slučajeva rijetkog oblika ebole u susjednoj zemlji i pojave infekcije u Ugandi.

Odluku je donio lokalni tim za reagovanje na ebolu, koji je predvodila potpredsjednica Džeska Alupo, nakon što se povećao broj zdravstvenih radnika u Ugandi izloženih virusu.

Ministarstvo zdravlja navodi da su bili izloženi kontaktima sa pacijentima iz Konga koji su prešli granicu prije nego što je epidemija proglašena 15. maja.

Američki CDC je prošle sedmice uveo 30-dnevna ograničenja ulaska putnicima koji su boravili u Kongu, Ugandi i Južnom Sudanu u posljednjih 21 dan, uključujući i one sa stalnim legalnim boravkom, poznate kao nosioci zelene karte. Pored toga, provjere se sprovode kod svih koji putuju iz ovih zemalja.

Epidemiju izaziva soj virusa ebole Bundibugjo, za koji trenutno ne postoje vakcine niti specifični tretmani. Iako povećanje broja slučajeva paradoksalno može značiti bolje otkrivanje infekcija, zvaničnici upozoravaju da situacija ostaje kritična, javlja Klix.

"Zaostajemo, situacija još nije pod kontrolom", rekla je dr An Ansija, predstavnica SZO u Kongu, iako je izrazila uvjerenje da će odgovor biti uspješan.