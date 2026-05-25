Veliko slavlje u domu Anastasije Ražnatović: Ceca se odmah oglasila, čestitke se samo nižu

Anastasija Ražnatović proslavila je rođendan uz čestitke mame Cece i brata Veljka.

Svetlana Ceca Ražnatović na svom Instagramu javno je čestitala 28. rođendan ćerki Anastasiji i još jednom pokazala koliko je ponosna na nju.

Na storiju je objavila zanimljivu fotografiju napravljenu uz pomoć vještačke inteligencije, na kojoj su zapravo spojene dvije Anastasije – ona iz perioda kada je bila djevojčica i ova danas.

Iako Anastasija već neko vrijeme živi u Sevilji sa mužem, fudbalerom Nemanjom Gudeljom, mama Ceca naravno nije propustila priliku da joj i na ovaj način pošalje najljepše čestitke.

„Volim te, srećan rođendan“, stoji u objavi.

Inače, posebnu pažnju privukla je čestitka njenog brata Veljka Ražnatovića, koji se sestri obratio posebno emotivnim riječima.

„Mom najvećem daru od Boga, neka je najsrećniji do sad“, napisao je sportista na svom Instagram nalogu.

