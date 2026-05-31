Goga Sekulić imala nezgodu: Pjevačica na štakama, kolega joj odmah pritekao u pomoć

Autor Đorđe Milošević
Goga još uvek ne zna stepen povrede, te mora što prije kod ljekara.

Goga Sekulić imala nezgodu: Pjevačica na štakama, kolega joj odmah pritekao u pomoć (Video) Izvor: Petar Aleksić

Pjevačica Goga Sekulić doživjela je manju nezgodu pred nastup koji je trebalo da bude održan sinoć u Sarajevu, kada je nezgodno stala i izvrnula nogu, usljed čega je zadobila uganuće.

Goga je odmah potražila ljekarsku pomoć, a nakon pregleda doktori su joj privremeno stavili gips kako bi povrijeđeni zglob bio stabilizovan i kako ne bi došlo do dodatnih komplikacija.

Goga je danas sletjela u Beograd iz Bosne, a društvo joj je pravio njen kolega Nikola Rokvić, koji je pokazao koliki je džentlmen, pridržavajući joj torbu dok se Goga kretala na štakama, sa gipsom na nozi, nakon čega je za medije objasnila šta se dogodilo.

"Iskrivila sam nogu na stepenicama pred nastup. Sjutra ću znati kod naših ljekara", objasnila je pjevačica.

"Skliznula mi je noga iz štikle i osjetila sam bol, oni kažu uganuće, a vidjećemo sjutra da li je naprslo", istakla je Sekulić.

