Vreli Sicilijanac zaludio svijet u Netfliksovom trileru: Ko je glumac s kojim je uhvaćena Ceca Ražnatović? (Foto)

Autor Dragana Tomašević
Simone Suzina uhvaćen u Beogradu, i to na večeri sa srpskom pjevačicom Cecom Ražnatović

Izvor: YouTube/Rai/Kurir

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović uslikana je juče u jednom luksuznom beogradskom restoranu u društvu prijatelja, ali i jednog od najpoželjnijih muškaraca na svijetu.

Dok je Ceca blistala u elegantnom bijelom izdanju, društvo joj je pravio markantni Italijan koji je svojim izgledom opravdao titulu "zvjeri".

Riječ je o Simoneu Suzini, glumcu i modelu koji već godinama pali i žari svjetskom javnom scenom.

Simone Suzina rođen je 1993. godine u Kataniji, na sunčanoj Siciliji. Svoju karijeru započeo je kao model, a zahvaljujući isklesanom tijelu, prodornim plavim očima i urođenom šarmu, brzo je privukao pažnju modnih giganata. Godinama je bio zaštitno lice i šetao pistama za kultne brendove kao što su Giorgio Armani, Dolce & Gabbana i Guess.

Ipak, planetarnu slavu i status globalnog seks-simbola donosi mu gluma. Simone je zaludio žene širom svijeta ulogom opasnog i zgodnog Nacha u drugom i trećem nastavku Netflixovog erotskog trilera "365 Days".

Njegova hemija na ekranu i rivalstvo s Mikeleom Moroneom lansirali su ga u sam vrh najtraženijih glumaca današnjice, a uspjeh je ponovio i u strastvenoj drami "Heaven in Hell".

Buran ljubavni život

Simoneov ljubavni život oduvijek je pod lupom javnosti. Bio je u dugoj vezi s venecuelanskom lepoticom Marianom Rodriguez, a mediji su ga spajali i s bivšom suprugom Vensana Kasela, slavnom manekenkom Tinom Kunaki, s kojom je viđen na Mikonosu.

Što je radio s Cecom?

Nakon što su snimljeni u prisnom razgovoru u Beogradu, mreže su se usijale. Iako se nagađalo radi li se o prijateljskoj večeri, poslovnoj saradnji (poput snimanja spota) ili nečemu više, jedno je sigurno - spoj balkanske dive i sicilijanskog zavodnika nikoga nije ostavio ravnodušnim.

 (Telegraf, MONDO)

