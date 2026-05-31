Među stradalima i šestoro djece, desetine povrijeđenih nakon eksplozije u objektu za koji se vjeruje da je služio kao skladište eksploziva

Izvor: screenshot

Najmanje 46 osoba, među kojima je i šestoro djece, poginulo je danas u snažnoj eksploziji na sjeveroistoku Mjanmara, dok su desetine ljudi povrijeđene.

Prema navodima medija, eksplozija se dogodila oko podneva u selu Kaungtup, u opštini Namkam, u blizini granice sa Kinom. Vjeruje se da je objekat u kojem je došlo do detonacije služio kao skladište eksploziva za rudnike.

A serious#explosionoccurred at noon on Sunday in Kaungtat village in Nankham township,#Myanmar. Thick smoke rose from the blast site, and several buildings were damaged. Local#fireand rescue teams have arrived at the scene to assist. The cause of the incident and details…pic.twitter.com/KNtYq4NelL — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific)May 31, 2026

Područje u kojem se dogodila tragedija nalazi se pod kontrolom Nacionalnooslobodilačke vojske Ta'ang, oružane grupe koja se bori protiv centralne vlade Mjanmara.

Spasioci su saopštili da su do sada pronađena 46 tijela stradalih, uključujući šestoro djece, te da su posmrtni ostaci prebačeni na kremaciju.

A blast in Namkham, Myanmar, has caused multiple casualties and heavily damaged homes. Initial findings show the explosion came from mining explosives stored at the site.#Myanmar#Namkham#Explosion#BreakingNewspic.twitter.com/d2vkHlPUl9 — Invest ShanXi (@gpwah1234)May 31, 2026

Kako prenosi Asošiejted pres (AP), u gradsku bolnicu prevezene su 74 povrijeđene osobe, dok spasilačke ekipe nastavljaju potragu i raščišćavanje terena.

Prema prvim procjenama, više od 100 kuća u blizini mjesta eksplozije pretrpjelo je značajna oštećenja. Uzrok eksplozije za sada nije zvanično saopšten.