Nakon upozorenja ukrajinskog komandanta da Kijev ima 500 potencijalnih ciljeva u Bjelorusiji, lider te zemlje poručio da Minsk ima spreman odgovor

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko odgovorio je na upozorenje komandanta Snaga bespilotnih sistema Ukrajine Roberta Brovdija, koji je nedavno izjavio da su ukrajinske snage identifikovale 500 potencijalnih meta u Bjelorusiji u slučaju neprijateljskih akcija pokrenutih sa bjeloruske teritorije.

Prema navodima Telegram kanala Pul Pervogo, koji prati aktivnosti bjeloruskog predsjednika, Lukašenko je odbacio upozorenje i poručio da Bjelorusija ima spreman odgovor.

Odgovarajući na pitanje ruskog novinara, Lukašenko je kazao da Ukrajina može imati i 500 meta, ali da Minsk takođe raspolaže ciljevima za eventualni odgovor.

„Oni mogu imati 500 meta. Imamo ih i mi. Ali imamo i jednu veoma ozbiljnu metu sa preciznim koordinatama koja nije daleko od Bjelorusije“, poručio je Lukašenko.

Njegove izjave uslijedile su nakon što je Brovdi upozorio Bjelorusiju na moguće provokacije i naveo da ukrajinske snage već imaju spremnih prvih 500 meta na bjeloruskoj teritoriji. Upozorenje je stiglo nakon ponovljenih optužbi iz Minska o navodnim aktivnostima ukrajinskih dronova u blizini granice.

Lukašenko je odbacio i procjene da bi Bjelorusija mogla predstavljati ozbiljnu prijetnju Ukrajini, tvrdeći da ukrajinska vojska ne želi otvaranje novog fronta.

Prema njegovim riječima, eventualni sukob sa Bjelorusijom značio bi dodatnih oko 1.000 kilometara linije fronta, što Ukrajini ne bi bilo u interesu.

Tokom obraćanja Lukašenko je upozorenje o 500 meta greškom pripisao ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, iako je tu izjavu prethodno dao komandant ukrajinskih snaga Robert Brovdi.

Razmjena oštrih poruka dolazi u trenutku pojačanih tenzija između dvije susjedne države. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je tvrdio da Bjelorusija proširuje putnu infrastrukturu u blizini granice i priprema artiljerijske položaje, dok je početkom maja upozorio i na pojačane aktivnosti bjeloruskih snaga u pograničnom području.