"Oteli su mi milion i po i dali nanogicu": Ceca dobila fudbalski dres od kolege pa šokirala sve u studiju

Autor Marina Cvetković
0

Nebojša Vojvodić je iznenadio Cecu sportskim poklonom, uručivši joj dres sa brojem 1 i njenim imenom.

Ceca dobila fudbalski dres od kolege pa šokirala sve u studiju Izvor: Instagram/printscreen

Ceca je ugostila poznate pjevače Marinu Tadić, Acu Živanovića, Nebojšu Vojvodića, kao i Ivana Simića, a posebnu pažnju u emisiji privukao je gest Nebojše Vojvodića, koji je odlučio da iznenadi domaćicu poklonom.

"Za njega kažu da je predivan momak, to nije bezveze. Svima znači kad nam kažu da smo dobri", rekla je Ceca kada je najavljivala Nebojšu.

Odmah joj uručio poklon

Nakon toga, Nebojša joj je uručio pažljivo odabran poklon i tom prilikom rekao:

"Ceki, samo prije nego što sjednem, ja sam predsjednik jednog kluba u Subotici, evo ga Ceca broj 1 dres."

Ovaj sportski poklon podstakao je Cecu da se osvrne na svoj prethodni angažman u ovom sportu, te je uzvratila u svom prepoznatljivom stilu:

"Hvala ti puno, dobila sam svoje ime. Ja sam imala divno iskustvo u fudbalu. Oteli su mi milion i po i dadoše mi nanogicu. Predivna iskustva imam, nisam prestala da volim fudbal".

Vidjevši da je pokrenuo bolnu temu, Nebojša je odmah odgovorio:

"Izvini što sam te podsjetio na to."

Ceca je nedavno uslikana u društvu svjetski poznatog glumca, pogledajte:

(Blic / MONDO) 

