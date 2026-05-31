Ceca na udaru zbog lapsusa u Rumuniji: Žestoke kritike na njen račun sa svih strana, čeka se saopštenje

Ceca je reagovala na najavu da je balkanska zvijezda, na šta se odmah nadovezala i "ispravila" organizatore.

Izvor: Instagram/srbija_showbizz

Folk zvijezda Svetlana Ceca Ražnatović napravila je lapsus tokom sinoćnjeg nastupa u Rumuniji, u Temišvaru, a njen odgovor medijskim ekipama na konferenciji nakon koncerta širi se munjevitom brzinom i postao je glavna tema i predmet rasprava na svim društvenim mrežama.

Predstavnici sedme sile podsjetili su pjevačicu na momenat sa nastupa kada je najavljena kao "balkanska zvijezda", ističući da je ona u tom trenutku reagovala i odlučila da ispravi organizatora.

"Najavili su vas kao balkansku zvijezdu na bini, a vi ste ih ispravili i rekli da ste srpska pjevačica", konstatovala je novinarka.

"Pa to je istina. Ja dolazim iz Srbije, ne dolazim sa Balkana. Ja sam srpska pjevačica i zauvijek ću biti srpska pjevačica", stala je iza svojih riječi.

Bura na Iksu

Video-snimak je momentalno izazvao pravu lavinu reakcija i komentara korisnika, a među prvima koji su iskoristili priliku da prokomentarišu ovaj događaj bila je njena višedecenijska ljuta suparnica, Jelena Karleuša.

"Žena pjeva na romskom vašaru u Rumuniji, sa ringišpilom i sličnim sadržajima, a traži od novinara da objavljuju laži. Objašnjavanje geografskih pojmova takvim ljudima isto je što i majmunu dati iPhone", napisala je Jelena, koja je Cecina ljuta protivnica godinama, a ubrzo su uslijedili i brojni komentari korisnika društvenih mreža.

"Neka joj neko objasni da je Srbija na Balkanu", "Dobro, hajde, lapsus, svima se dešava", "Vjerovatno samo nije željela da je predstavljaju kao balkansku pjevačicu, već kao srpsku, ne vidim ništa sporno", "U pravu je", "Ima istine i u jednoj i u drugoj izjavi, ona je i srpska, ali i balkanska zvijezda, budući da je sa ovog podneblja", nizali su se komentari na mrežama.