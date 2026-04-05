Sandru Rešić bivši vjerenik optužio da ga je ojadila za 50.000 €: Pjevačica se odmah oglasila i poručila jedno

Pjevačica Sandra Rešić nije željela da komentariše optužbe svog kolege.

Sandra Rešić bila je vjerena, što je ona jednom i izjavila, a njen kolega, pjevač Boris Stjepanović optužio ju je da je vjerenika ojadila za 50.000 eura. Boris je optužio Sandru da je nakon vjeridbe ojadila njegovog kuma.

Kako je otkrio, bio je u odličnim odnosima sa koleginicom jer je bila vjerena za njegovog kuma, ali je odnos narušen nakon što je vjeridba raskinuta, a pjevačica je finansijski oštetila partnera.

"Ona priča sa Minom, kada ju je optužila da je ukrala 500 eura, to nije tačno, jer Sandra tada nije bila tu na tom veselju. Ona je informaciju dobila iz prve ruke, jer je bila u vezi sa mojim kumom. Kasnije je to preraslo u ozbiljnu vezu i na kraju je moj kum nju vjerio, a ona ga je oštetila za veliku sumu novca. Mislim da se radi o oko 50.000 eura", tvrdi Boris u emisiji Soubliz na Hajp televiziji.

Sandra se oglasila nakon optužbi kolege, pa poručila:

"Pijem jutarnju kafu, lijep je dan, sunce se konačno opet pojavilo, a za ovu priču nemam nikakav komentar. Volim vas", poručila je raspoložena pjevačica za Kurir.

Sandra o vjeridbi

"Objavila sam na Instagramu prsten, ali ne bih željela to da komentarišem. Već duže vrijeme sam u vezi, srećna sam i to nije nikakva tajna", priznala je Rešićeva i otkrila zbog čega ne govori o emotivnom partneru.

"Mislim da sam svoj život dala na dlanu, ljudi znaju sve o meni, o mom ocu, porodičnoj situaciji… Međutim, odlučila sam da više ne iznosim detalje o svom životu. Mnogi su iskoristili ono dobro, ali na ružan način, pa bih sada da uživam i da zadržim neke stvari samo za sebe."

Ona je ipak riješila da stavi tačku na spekulacije da je njen momak u braku.

"Nije ni oženjen ni zauzet. Nikada se nisam bavila takvim stvarima, ne znam ni šta bih radila s oženjenim muškarcem? Niti mogu da se udam za njega, niti da mu rodim dijete. To mi je budalaština! Nikada ne bih bila uzrok nečije nesreće. Opštepoznato je da je moja porodica baš u tom kontekstu bila izložena javnosti… Moj otac je ostavio moju majku zbog druge žene, a ja nikada ne bih bila ta druga žena", rekla je Sandra.