Sandra Rešić slagala da joj je Mina Kostić ukrala bakšiš: Otkrivena istina, evo i šta se zapravo desilo

Sandrin kolega i nekadašanji prijatelj, Boris Stjepanović, tvrdi da Rešićeva laže i da je ona zapravo preuzela njegovu priču od prije desetak godina.

Pjevačica i nekadašnja rijaliti učesnica Sandra Rešić ispričala je nedavno da je sa Minom navodno imala neprijatno iskustvo prije osam godina, kada je Kostićeva, navodno, odnijela bakšiš koji je zaradila.

Prema Sandrinim tvrdnjama, Mina je te večeri pjevala svega 15 do 20 minuta, nakon čega je navodno uzela novac i nestala.

"Kad sam bila radna pjevačica, ukrala mi je pare i bakšiš. Pet glava. Bakšiš je strpala sa miksete. To nam je značilo sve, kad nam neko da bakšiš sto eura, mi presrećni, imaćemo da odnesemo kući za burek i jogurt. Ona je strpala pet glava i pobjegla", izjavila je Sandra za domaće medije.

Međutim, priča sada dobija preokret. Sandrin kolega i nekadašanji prijatelj, Boris Stjepanović, tvrdi da Rešićeva laže i da je ona zapravo preuzela njegovu priču od prije desetak godina, za koju je znala.

"Sandra je preuzela tekst, nije bila na toj svirci ali je iznijela tu priču kao svoju. Ona je prepričala šta se desilo meni i mojim muzičarima. Zamjerio sam joj što se oglasila kada je Mina u žiži javnosti, a nisu se desile tebi te stvari. Ne bih se ni oglašavao jer nije moj stil ali sam revoltiran tim postupkom Sandre. Njoj nije ukrala ništa. Sandra je samo htjela publicitet, ne vidim drugi razlog", dodaje pjevač.

Borisa i Sandra su inače bili prijatelji.

"Nemam lijepo mišljenje o Sandri ali to su privatne stvari. Družili smo se, bila je u vezi sa nekim ko je meni blizak i napravila je niz nekih stvari koje nisu lijepe. Nemam lijepe reči. Ona nije ispala fer ni prema njemu ni prema meni ali nije dobro to što radi, po svaku cijenu želi biti u medijima", iskren je bio on.

"Mina Kostić je ščepala 500 eura"

"Tekla je svirka i pred kraj, zadnjih 15ak minuta jedan od gostiju prišao je i ostavio novčanicu od 500 eura. Na bini smo bili Mina Kostić i ja, u tom trenutku ona je pjevala i on je prišao dao joj novac. Da pojasnim ljudima koji se ne bave muzikom, pošto moje kolege znaju, da se bakšiš dijeli na ravne časti među muzičarima. Svako ima svoju pogodbu, ali bakšiš se dijeli, to je nepisano pravilo. Ona je tu novčanicu držala na mikrofonu. Da naglasim da je to nepoštovanje prema meni i momcima, oni su uvježbavali njen repertoar i nisu manje važniji jer sviraju iza nas. Pjevala je na moj mikrofon, došla da pjeva bez svog mikrofona i bez muzičara, a to su osnovne stvari. Uglavnom, i kako je vraćala mikrofon izvukla je novčanicu i stegla je u pesnicu. Uspio sam da joj izgovorim: 'Ostavi taj novac', pošto se novac ostavljao na miksetu, tu je bilo sve što smo dobili tokom večeri. Pošto sam vidio da neće, probao sam da joj uzmem, ona je to ščepala kao da su poslednje pare. Ne ide da se rvem sa ženom, pustio sam je. Sišla je sa bine, a ja sam nastavio da pjevam. Uzela je dogovoreni novac i kroz šank je izašla na izlaz za osoblje", iskren je pjevač.