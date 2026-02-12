"Maltretirala me je, mnogi su propatili zbog nje": Još jedna pjevačica udarila na Karleušu, progovorila o svemu

Sandra se nije libila da iznese svoje mišljenje o Karleuši i otkrije kroz šta je prošla zbog nje.

Izvor: Instagram/sandra_resic

Bivša rijaliti učesnica i pjevačica Sandra Rešić osvrnula se na prozivke koje joj je uputila Jelena Karleuša, tačnije, na izjavu da zapravo ni ne zna ko je ona.

Sandra je sada otkrila šta se zapravo dešavalo u Zvezdama Granda i iznela tvrdnje da je Jelena mnoge u pomenutom takmičenju maltretirala i da su mnogi zbog nje propatili.

"Ne zna da li sam Nešić ili Rešić? Zna ona vrlo dobro ko sam ja, mislim te njene izjave su mi... Ne mogu da griješim dušu i da kažem sad da sam kivna na to što me je maltretirala u "Zvezdama Granda". Maltretirala je ona mnogo više ljudi, mnogo djevojaka i momaka je propatilo zbog nje i sličnima njoj, jer su davali komentare koji su bili totalni neprikladni za nas koji smo prvi put na sceni. Ljudi iza onih crnih zavjesa su vrištali, jer nisu imali moć da izađu na scenu i nju počupaju za kosu. Kako te nije sramota da ti mladoj djevojci, ti koja si 20-30 godina karijere nabila u d*pe, mene kao žiriraš? Ko si ti, da bi napravila šou i gledanost, nekome za tih minut i po, ko je pod takvom tremom i stvarno ne zna gdje se nalazi, urušiš snove? Ti komentarom kojim praviš šou, upropastiš nekome život u tom trenutku i nekome nalijepiš etiketu. Godinu dana sam zbog te etikete imala linč", kazala je Sandra Rešić u "Šoktoku".

"Karleuši je mjesto u Eliti"

Sandra je nedavno prokomentarisala Jelenin nastup u Eliti za doček Nove godine i istakla da je njoj mjesto tamo.

"Što se mene tiče, Karleuša bi bila odličan učesnik Elite, a pjevanje ne bih komentarisala. Karleuši jeste mjesto u Eliti. Tamo je super, zašto joj ne bi bilo mesto tamo? U rijalitiju imaš besplatnu reklamu i ja bih na njenom mjestu isto uradila. Na njen nastup nisam otišla, jer mi se tu ništa ne sviđa, ne sviđa mi se kako pjeva. Sviđa mi se kako se ona oblači i vodi svoju karijeru, uzela bih joj cio garderober, to stoji, ali prosto ne volim njene pjesme", rekla je Sandra Rešić, a mnogi su komentarisali da ovo namjerno radi kako bi joj Karleuša uzvratila.