Pokojni pjevač oženi bivšu svog kolege: Nino se ženio 3 puta, ludo volio Slavicu sa kojom je dobio Sandru Rešić

Pjevač Nino Rešić preminuo je na današnji dan, 18. oktobra, 2007. godine, a njegov život oduvjek je intrigirao javnost.

Život popularnog pjevača Nina Rešića bio je veoma buran, a malo ko zna kako izgleda njegova supruga Slavica. Nino i Slavica su se razveli još dok je njihova ćerka Sandra bila mala, a onda se pjevač oženio još dva puta.

Slavica se rijetko pojavljuje u javnosti, a njena ćerka je svojevremeno objavila fotografiju sa njom na Instagramu i mnogi smatraju da izgledaju više kao sestre nego majka i ćerka. Mlada pjevačica Sandra Rešić se široj javnosti predstavila učešćem u rijalitiju Zadruga, a mama Slavica je podržavala ćerku.

Oženio bivšu svog kolege

Ninu nakon razvoda više ništa nije stajalo na putu da oženi Jasnu Konjević, bivšu ženu svog kolege Šerifa Konjevića. Na pitanje da li je preljuba sa njegove strane bila razlog razvoda, Nino je svojevremeno rekao:

"Naravno da nije. Ona i ja smo odlučili da se razvedemo prije nego što sam ja ušao u vezu sa Jasnom. Razlog je bila moja nemogućnost da živim van svoje zemlje. Ona je odrasla u Njemačkoj i insistirala je da se, kako kaže naš narod 'udam', jer nije mogla da živi daleko od roditelja," kazao je Nino.

Nino Rešić navodno je ludo bio zaljubljen u Vesnu Zmijanac, a na društvenim mrežama ponovo kruži njihov zajednički snimak.

Podsjetimo, Nino je iza sebe ostavio brojne hitove, poput "Udahni duboko", "Ti si ćerko tatin sin", "Što mi noći nemaju svanuća", "Donesi dvilje mirise", i mnoge druge.

