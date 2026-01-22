Izjava Sandre Rešić podigla je buru na mrežama, te je objasnila na šta je tačno mislila kada je prokomentarisala Jelenu Karleušu.
Sandra Rešić nedavno je za domaće medije prokomentarisala Jelenu Karleušu, i spomenula njen novogodišnji nastup u Eliti 9.
Pjevačica je priznala da pjesme koleginice ne pjeva na svojim nastupima, ali da joj se dopada kako radi na svojoj karijeri i uspjehu.
"Karleuši je mjesto u Eliti": Pjevačica nije štedjela koleginicu, dotakla se njenog nastupa u rijalitiju
"Karleuši jeste mjesto u Eliti. Elita je super, zašto joj ne bi bilo mjesto tamo? U Eliti imaš besplatnu reklamu i ja bih na njenom mjestu isto uradila. Na njen nastup nisam otišla, jer mi se tu ništa ne sviđa, ne sviđa mi se kako pjeva. Sviđa mi se kako se ona oblači i vodi svoju karijeru, uzela bih joj cio garderober, to stoji, ali prosto ne volim njene pjesme, ne pjevam ih ni na nastupima", rekla je Sandra za srbija_showbizz.
"Bila bi odličan učesnik rijalitija"
Pojavili su se razni komentari o izjavi Sandre Rešić i spekulacije da je započela novi medijski rat, te je Ekipa Kurira ovim povodom kontaktirala pjevačicu kako bi detaljnije objasnila već rečeno.
"Mene su novinari pitali šta imam da kažem o tome. Pjevači su postali malo pristupačniji, Brena otišla u podkast, Ceca ide u kafiće bez šminke, Karleuša u Eliti... Ja nisam ni znala da je bila u rijalitiju, jer sam Novu godinu provela u Čikagu. Kada su me novinari pitali, ja sam rekla: 'Zašto da ne?'"
"Što se mene tiče, ona bi bila odličan učesnik Elite, a pjevanje ne bih komentarisala. Ja sam komentarisala pjevanje njeno kada je bila priča o Toniju Cetinskom."

