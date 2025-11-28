"Biznismeni vodili ljubav, a mene natjerali da klečim ispod stola i pjevam": Šokantna ispovijest pjevačice

Sandra Rešić je otkrila najbizarniju situaciju koja joj se desila na jednoj privatnoj "tezgi".

Pevačica i bivša učesnica rijalitija "Zadruga", Sandra Rešić, iznela je šokantne detalje sa jednog od svojih privatnih nastupa.

Prema njenim rečima, tokom izvođenja pesama, dvojica beogradskih biznismena navodno su je primorala da čuči ispod stola, ali da nastavi da peva.

Sandra je tokom gostovanja u jednoj emisiji detaljno ispričala kako je došlo do tog neprijatnog zahteva, a potom otkrila i šta je usledilo.

"Odjednom smo moj kolega i ja dobili, pa nije to bila naredba, ali je to bilo više kao... Da li nas dvoje možemo da se sklonimo i da stanemo ispod stola jer oni nešto treba da urade. Dakle, da čučnemo ispod stola i nastavimo da pevamo. Oni će to platiti, nema problema", započela je priču Sandra Rešić, pa otkrila šta se potom desilo:

"On i ja čučnemo, ali bili su malo viši stolovi tako da nismo skroz čučali, više smo se savili i pevali u tom položaju. Ne znam da kažem koliko je tačno vremena prošlo, možda 10-15 minuta i onda nam je neko prišao i rekao: 'Ma sad slobodno ustanite i ovako i onako nema veze. Nagledali ste se vi svačega'. Rekoh sad kad ustanem, šta li ću da vidim", istakla je pevačica.

"Oni su, dva biznismena plus još jedan pored njih, imali odnose sa devojkama na sred stola", izjavila je Sandra Rešić.

"Vi ste bili ispod stola, a oni su na stolu imali intimne odnose sa njima?", pitala je šokirano voditeljka.

"Da, i oni su nama onda rekli da stanemo iza njih, kod našeg klavijaturiste, da nastavimo da pevamo, da mi nemamo ništa sa njima, sve je super, oni nastavljaju", ispričala je Sandra Rešić.