"Mina Kostić me pokrala, kolege je jurile po gradu": Pjevačica iznijela ozbiljne optužbe, odnijela joj 500€ iz kluba?

Sandra Rešić tvrdi da je Mina Kostić na jednom nastupu uzela bakšiš koji su dobili Sandra Rešić i radni pjevači

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Pjevačica Mina Kostić isprošena je sinoć u emisiji "AmiG šou", a danas je već u centru skandala zbog Sandre Rešić.

Pjevačica i nekadašnja rijaliti učesnica ispričala je da je sa Minom imala neprijatno iskustvo prije osam godina, kada je Kostićeva, navodno, odnijela bakšiš koji je zaradila.

Sandra se prisjetila perioda kada je radila za honorar od 5.000 dinara, ističući da je Mina tada došla kao specijalni gost.

"Imala sam prilike da gostujem sa njom prije nekoliko dana u "Premijeri" i upoznala sam joj gospodina iz Alibunara, ne znam šta bih komentarisala na tu temu, a i nisam ljubitelj Mine Kostić" rekla je Sandra za "Svjetski radio", a zatim šokirala detaljima:

"Bili smo presrećni kad dobijemo 100 eura, a ona je uzela sve"

"Kad sam bila radna pjevačica, ukrala mi je pare i bakšiš. Pet glava. Bakšiš je strpala sa miksete. To nam je značilo sve, kad nam neko da bakšiš sto eura, mi presrećni, imaćemo da odnesemo kući za burek i jogurt. Ona je strpala pet glava i pobjegla".

Prema Sandrinim tvrdnjama, Mina je te večeri pjevala svega 15 do 20 minuta, nakon čega je navodno uzela novac i nestala.

"Strpala je tu ljubičastu i otišla. Nisam krenula za njom, ali su moje kolege išle da je jure, traže. To se posle proširilo i na druge radne pjevače", objasnila je Rešićeva.