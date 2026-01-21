logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Mina Kostić me pokrala, kolege je jurile po gradu": Pjevačica iznijela ozbiljne optužbe, odnijela joj 500€ iz kluba?

"Mina Kostić me pokrala, kolege je jurile po gradu": Pjevačica iznijela ozbiljne optužbe, odnijela joj 500€ iz kluba?

Autor Dragana Tomašević
0

Sandra Rešić tvrdi da je Mina Kostić na jednom nastupu uzela bakšiš koji su dobili Sandra Rešić i radni pjevači

Sandra Rešić o Mini Kostić Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Pjevačica Mina Kostić isprošena je sinoć u emisiji "AmiG šou", a danas je već u centru skandala zbog Sandre Rešić.

Pjevačica i nekadašnja rijaliti učesnica ispričala je da je sa Minom imala neprijatno iskustvo prije osam godina, kada je Kostićeva, navodno, odnijela bakšiš koji je zaradila.

Sandra se prisjetila perioda kada je radila za honorar od 5.000 dinara, ističući da je Mina tada došla kao specijalni gost.

"Imala sam prilike da gostujem sa njom prije nekoliko dana u "Premijeri" i upoznala sam joj gospodina iz Alibunara, ne znam šta bih komentarisala na tu temu, a i nisam ljubitelj Mine Kostić" rekla je Sandra za "Svjetski radio", a zatim šokirala detaljima:

"Bili smo presrećni kad dobijemo 100 eura, a ona je uzela sve"

"Kad sam bila radna pjevačica, ukrala mi je pare i bakšiš. Pet glava. Bakšiš je strpala sa miksete. To nam je značilo sve, kad nam neko da bakšiš sto eura, mi presrećni, imaćemo da odnesemo kući za burek i jogurt. Ona je strpala pet glava i pobjegla".

Prema Sandrinim tvrdnjama, Mina je te večeri pjevala svega 15 do 20 minuta, nakon čega je navodno uzela novac i nestala.

"Strpala je tu ljubičastu i otišla. Nisam krenula za njom, ali su moje kolege išle da je jure, traže. To se posle proširilo i na druge radne pjevače", objasnila je Rešićeva.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Mina Kostić sandra rešić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ