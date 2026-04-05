Vesna Zmijanac se krstila zbog zahteva obožavateljke: Saletjela je na aerodromu, pjevačica ostala u šoku

Vesna Zmijanac ne krije da je letovi jako umaraju, pogotovo kada je fanovi primjete na aerodromu.

Vesna Zmijanac će održati velike koncerte u Beogradskoj Areni 14. i 15. maja 2026. godine, a sada je pred MONDO kamerama priznala da još uvijek nije počela da se priprema.

Pjevačica je, vidno umorna, sletjela u Beograd nakon uspješnog nastupa i progovorila o svojim planovima.

"Još nije počela priprema, ima još nešto malo da se uradi, neki repovi koji su ostali. U principu samo kondicije malo i to je to. Sve drugo je jasno", rekla je ona i priznala da je umaraju letovi.

Vesna je potom sačekala automobil, a u međuvremenu obožavateljka ju je zamolila da joj pjevačica otpjeva stih pjesme, zbog čega je ostala šokirana. U jednom momentu se Vesna i prekrstila.