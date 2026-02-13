logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Taj muškarac je znao šta radi, nije mali": Vesna Zmijanac stala u odbranu Milice Todorović

"Taj muškarac je znao šta radi, nije mali": Vesna Zmijanac stala u odbranu Milice Todorović

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Vesna Zmijanac progovorila o temi o kojoj danima bruje društvene mreže i mediji

"Taj muškarac je znao šta radi, nije mali": Vesna Zmijanac stala u odbranu Milice Todorović Izvor: TV Kurir

Pjevačica Milica Todorović nedavno se ostvarila u najlepšoj ulozi. Ona je početkom mjeseca rodila sina Bogdana, a nedugo nakon što je stigla najljepša vijest, u medijima je kao bomba odjeknula vijest da je njen partner oženjen i da s drugom ženom ima dvoje dece.

Supruga se oglašavala nekoliko puta, a i Milica je reagovala na društvenim mrežama. Uz nju su stale brojne kolege i pružile joj podršku, mada je bilo i onih, poput voditeljke Jovane Jeremić, koje su osudile to što je bila sa zauzetim muškarcem. 

Sada se ovim povodom oglasila i Vesna Zmijanac koja je na jednom događaju stala u odbranu Milice Todorović i novinarima rekla:

"Pa šta ako je rodila dijete muškarcu? On nije mali, znao je šta radi. Milica je sebi rodila dijete. Ja joj čestitam i mnogo mi je drago zbog nje. Na kraju krajeva, ona je već u godinama kada je morala da razmišlja o tome ozbiljno, da nije rodila, pitanje je šta bi kasnije bilo", rekla je pevačica.

Tagovi

Vesna Zmijanac milica todorović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ