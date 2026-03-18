Vesna Zmijanac ima milione u nekretninama: Konačno otkrila gde je sve pazarila stanove, samo za jedan dala 350.000 €

Autor Jelena Sitarica
Vesna Zmijanac godinama unazad živi van Beograda, u kući na Bukulji, dok većinu nekretnina po prestonici izdaje.

Vesna Zmijanac ima milione u nekretninama Izvor: Printscreen/ UNA/ youtube

Vesna Zmijanac je tokom svoje bogate karijere stekla brojne nekretnine koje će naslediti njena naslednica Nikolija. Pevvačica nikada nije želela da govori o ovoj temi, ali se nije ni žalila na ono što je stekla.

Prvo se osvrnula na priče da je sa nastupa odlazila sa crnim kesama prepunim novca, a kako kaže, mnogi ne shvataju da nije sve što zaradi samo njeno.

- Pa vidi, ta crna vreća ništa nije velika za recimo 15 univerzalnih dvorana ovde u Skoplju, ili za stadion Levski, 50.000 ljudi. Ali nije to sve moje. Odmah moraš sto čuda da platiš... Sreća pa je bilo puno parica, pa je ostajalo, inače... A crna kesa... Zavisi koje su novčanice. Ja se nikad nisam žalila. Ni dan danas - rekla je Vesna.

Kada je reč o nekretninama, ona je nabrojala samo tri na skupim lokacijama, a pored njih ima ih još.

- Od prve velike zarade sam kupila stan. Taj kod Hrama je došao kasnije. Prvi je bio u Lješkoj na Banovom brdu, a kasnije je došao Hram, u Kneza Miloša i tako dalje... - nabrojala je Vesna deo nekretnina koje ima. 

Potom je dodala:

- To nije kulturno da se broji. Može da se izbroji, nisam ja Rokfeler! Ima toga, ne manjka. Neke izdajem, neke ne... Tako... Ima, ne žalim se - rekla je Vesna u podkastu kod Bokija 13.

Inače, nedavno je otkriveno da je pevačica navodno kupila još tri stana u sivoj gradnji, ali van centra, tačnije na Bežanijskoj kosi koja takođe važi za luksuzniji deo Beograda.

Podsetite se kako izgleda njen raj na Bukulji:

Vesna Zmijanac nekretnine stanovi

