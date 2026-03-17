"Prećutala bih da znam da je Relja vara": Vesna Zmijanac šokirala izjavom o navodnoj aferi Popovića

Autor Ana Živančević
Vesna Zmijanac progovorila je o odnosu Relje Popovića i Nikolije Jovanović.

Vesna Zmijanac šokirala izjavom o navodnoj aferi Popovića

Legenda narodne muzike, Vesna Zmijanac, gostovala je u podkastu kod Bokija 13.

Pjevačica je otvorila dušu i govorila o brojnim detaljima iz svog života, a jedna od neizbježnih tema bila je njena ćerka Nikolija i navodna afera u koju je upleten Vesnin zet, reper Relja Popović.

"Je l' prećutiš na primer ako znaš da je Relja prevario Nikoliju?", pitao je direktno Boki Vesnu, na šta je ona odgovorila.

"Recimo da bih prećutala. Da sačuvam kuću, ja bih prećutala. Ne bih je savjetovala ništa", istakla je pjevačica.

"Ako te pita: 'Mama šta da radim, da li da se razvedem?", upitao je potom Boki.

"Ona mene nikad ne bi pitala šta da radi, a ne bi se nikad ni razvela. Čak i ne daj Bože da se to desi, a ne može da se desi jer je on jedan porodičan čovjek... On mnogo voli Nikoliju i djecu, mnogo voli kuću. I ja njega mnogo volim. To mi ne liči na njega", rekla je Vesna Zmijanac.

"Nije on taj tip koji se šnjuva po tamo nekim garderobama ili hotelima sa nekim ribama. To je toliko daleko od njega. Mislim, može on, nije pao s Marsa, ali nije on taj tip odi-odi. On ne pije, ne puši, ne jede meso...", istakla je Vesna Zmijanac.

Izvor: Telegraf/ MONDO

