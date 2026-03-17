"Radili smo na djeci i ništa se nije dešavalo": Vesna Zmijanac iskreno o Kemišu, otkrila da li ga je Zorica preotela

Vesna Zmijanac prisjetila se braka sa poznatim muzičarem.

Izvor: TV Kurir

Pjevačica Vesna Zmijanac otvoreno je govorila o braku sa harmonikašem Miroljubom Aranđelovićem Kemišom, koji je danas u najvećoj ljubavi i braku sa pjevačicom Zoricom Brunclik.

Tokom gostovanja u podkastu kod Bokija 13, Vesna je istakla da je Kemiš bio jedini njen partner koji je dolazio iz iste profesije.

"On je bio jedini kolega u mom ljubavnom životu. Kod Miroljuba mi je bilo specifično što je bio prvak u muzici, u harmonici. Kada sam ga upoznala, došao je iz Njemačke gdje je studirao", prisetila se Zmijanac.

Ipak, njihova veza vremenom je počela da se mijenja. Pjevačica kaže da je shvatila kako je više bila fascinirana njegovim muzičkim radom nego samim odnosom.

"Imalo je nešto kod njega što nije bilo u skladu sa mojim mozgom. Ja sam ustvari bila zaljubljena u njegovo sviranje, on je tu bio besprekoran a to je bilo malo", iskreno je rekla.

Jedna od stvari koja je, prema njenim riječima, ostavila veliki trag u njihovom braku jeste to što nisu dobili djecu.

"Drugo, nismo imali djecu, a to je velika stvar. Ne znam zbog čega, niko ne zna, ni on ni ja. Radili jesmo na tome, ali se ništa nije zbivalo. On je kasnije odmah dobio djecu, a ja sam dobila Nikoliju. Neki gen tu nije štimao. Sve je bilo u apsolutnom redu, ali ne vredi. Nekad je sudbina da to bude tako", ispričala je pevačica.

Pred sam kraj njihove veze, kaže, među njima više nije bilo prave bliskosti, a ubrzo nakon toga Kemiš je započeo odnos sa Zoricom Brunclik koja je nedavno hitno operisana.

"Nekoliko mjeseci posle mene, bila je neka turneja, neki koncerti u Parizu, to se tamo nešto smuvao, izdešavalo, ali dobro. Kod nas je bio kraj već davno prije toga. Čak i kad smo bili zajedno, nismo bilo. Bio je kraj dok smo bili zajedno. Nije štimalo, nije imalo šta da pogura tu stvar", rekla je Vesna Zmijanac.

Ipak, naglasila je da Zorica nije imala nikakvu ulogu u raspadu njenog braka.

"To je bio spektakl, naravno, za medije. Zorica nije preotela ništa niti joj je padalo na pamet, dok smo bili zajedno. Sve se izdešavalo kasd smo se mi rastali. Ona je tada bila u braku, sa Kešeljem, a to se sve kasnije desilo", objasnila je pjevačica.

Na kraju, Vesna smatra da bi možda neke stvari bile drugačije da su ona i Kemiš dobili dijete.

"Možda da smo imali dijete, bilo bi nam lakše", zaključila je ona.

Izvor: Telegraf/ MONDO