Zorana Mićanović zaplakala na aerodromu: Otkrila kako je protekao susret sa Darkom Lazićem nakon nastupa

Jednu od najtraženijih mladih pjevačica preplavile su emocije tokom priče o kolegi koji je nedavno tragično izgubio brata
Zorana Mićanović i Darko Lazić imali su prije par dana koncert u Celju, u Sloveniji. Ovo je bio Darkov prvi nastup nakon što mu je brat pogunuo u saobraćajnoj nesreći, što je naišlo na podeljena mišljenja javnosti.
Neki su pjevača osudili riječima da je "mogao da sačeka bar da prođe 40 dana", dok je Lazić objasnio da je to njegov posao te da "ima 3 porodice da prehrani". Mnoge kolege stale su u nejgovu odbranu, a sada je o svemu sa suzama u očima progovorila i Zorana