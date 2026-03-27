Darko Lazić prvi put pred publikom posle pogibije brata: Kuma Andreana će mu večeras biti podrška

Pjevač Darko Lazić nastupiće večeras sa koleginicom i kumom Andreanom Čekić
Pjevač Darko Lazić večeras će održati prvi nastup nakon pogibije rođenog brata Dragana Lazića u dvorani Golovec u Celju.
Nakon strašne tragedije koja je zadesila Darkovu porodicu kada je njegov brat Dragan doživeo saobraćajnu nesreću na motoru i poginuo na licu mjesta, pjevač se vraća poslovnim obavezama i nastupima.
Lazić, koji se teško miri sa gubitkom brata i gotovo svakodnevno objavljuje njihove zajedničke snimke i fotografije nastupiće večeras u Celju u dvorani Golovec u okviru manifestacije "Kafanske priče".
Osim Darka u Celju će pjevati i Jana, Zorana Mićanović, Osman Hadžić, ali i Darkova kuma Andreana Čekić, kojoj je nedavno preminula baka. Andreana je najavu nastupa objavila na Instagramu i tagovala Darka, uz poruku "idemo zajedno".Izvor: IG darkolazicofficial
Čekićeva biti velika podrška Laziću na nastupu koji će za njega biti veoma emotivan s obzirom na to da je ovo njegovo prvo pojavljivanje pred publikom nakon smrti brata Dragana.
(Informer, MONDO)