"Nije trebalo da pjeva do 40 dana": Svastika Darka Lazića se hitno oglasila bijesna kao ris

Sestra Katarine Lazić branila je poznatog pjevača na društvenim mrežama.

Pjevač Darko Lazić održao je prvi nastup nakon tragične smrti brata Dragana Lazića. Iako trenutno izdržava čak tri porodice, njegova odluka da se vrati poslu izazvala je podeljene reakcije na društvenim mrežama.

Dok su jedni smatrali da je trebalo da ispoštuje 40 dana žalosti, drugi su mu pružili veliku podršku i razumevanje.

Na jedan od komentara u kojem je korisnica navela da nije primereno da pjeva u tom periodu, odgovorila je Lazićeva svastika, odnosno sestra njegove supruge Katarine.

"Evo ja ću da kažem, nije trebalo do 40 dana. To je nešto što mi nismo izmislili tih 40 dana, već otkad je svijeta i vijeka", napisala je jedna korisnica, a onda se druga nadovezala.

"A ko je izmislio?", pitala je.

"Ko te je pitao za mišljenje da li je trebalo ili ne, to je njegova odluka?! Uzmi obriši zadnjicu tim svojim mišljenjem, za to je jedino i korisno", odbrusila joj je Tijana.

Darko se oglasio

"Ne znam šta bih ti rekao... Prihvatio sam to, jednostavno... Život ide dalje, a nažalost ponekad život nije fer, ali moj posao je da pjevam i morao sam da nastavim da pjevam. Pritom, znam da prvi on ne bi želio da prekinem da pjevam. Nešto sam skoro pročitao, da su ljudi počeli uveliko da komentarišu nešto, kao, 'sram te bilo, nije prošlo ni 40 dana, već ideš da pjevaš...'. Samo sam u sebi pomislio, pa čekajte, ljudi, imate li vi malo respekta i da napišete tako nešto? Ipak ja moram da izdržavam i tri porodice", počeo je Darko.

Kaže, da može brata da vrati, više ne bi ni zapjevao.

"Najradije, kad bih znao da mogu da ga vratim, ne bih nikad više u životu zapjevao. Ali, moja publika od mene očekuje da pjevam i prvi on bi bio ljut kad bi znao da ne pjevam, a on je uz mene uvek i gleda nas sa ljepšeg mjesta. On je uz mene, u mom srcu, večeras ću i prvi put pjevati za njega, i do kraja života", istakao je Darko za Telegraf.